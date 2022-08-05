Крымские адвокаты связали лишение статуса в Чечне с политическим преследованием

05 августа 2022, 12:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление Минюста по Чечне добилось от местной адвокатской палаты лишения статуса трех ее бывших членов, работающих в Крыму. Лишенные статуса адвокаты связали это решение с политическим преследованием и планируют его обжаловать, сообщили правозащитники.

Адвокатская палата Чечни лишила профессионального статуса адвокатов Лилю Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима Шейхмамбетова. В результате они не могут участвовать в уголовных делах и в течение года не имеют права сдавать экзамен на повторное приобретение статуса, сообщил 4 августа на своем сайте гражданский правозащитный проект «За права человека»*.

Гемеджи, Кямилев и Шейхмамбетов состояли в палате адвокатов «Низам» до 2021 года. По словам Назима Шейхмамбетова, решение принималось без фактического уведомления о заседании. Адвоката Лилю Гемеджи уведомили за сутки до заседания квалификационной комиссии. Адвокаты уже готовят жалобы, которые они могут направить в суд и Федеральную палату, сообщил Шейхмамбетов.

"Это беспрецедентно, когда троих адвокатов одномоментно лишают статуса. За восемь лет адвокатской работы, в том числе наших коллег в Крыму, такого не было", сказал он. Шейхмамбетов связывает это решение "с политическим преследованием со стороны правоохранительных органов", сообщили правозащитники.

Решение было принято по требованию республиканского управления Минюста, рассказал Назим Шейхмамбетов. "Решение было принято на основании представления Управления министерства юстиции по Чеченской Республике в адрес адвокатской палаты Чечни, адвокатами которой мы являлись. Получается, что Минюст потребовал наши профессиональные статусы прекратить… Закон позволяет нам продолжать работу. Единственное, есть ограничения, касаемые уголовных дел. Но мы не настроены прекращать защиту людей в Крыму", - привело 4 августа его слова на своем сайте общественное правозащитное движение «Крымская солидарность».

Юристы долгое время пытались перевестись из чеченской адвокатской палаты в крымскую. В частности, Рустем Кямилев отправлял уведомление в марте 2020 года, но получал ответы, что его заявление не может быть рассмотрено из-за коронавирусных ограничений. Спустя несколько месяцев комиссия отказала ему в переводе, указав на их «небезупречный статус» в Чечне. Такой же ответ получила Лиля Гемеджи, отмечается в публикации.

Ранее, в 2018 году, силовики в Крыму вручили Лиле Гемеджи предупреждение о недопустимости несогласованных акций, а 26 мая 2022 года Назим Шейхмамбетов был задержан за то что 25 октября 2021 года находился без маски и без соблюдения социальной дистанции, когда оказывал юридическую помощь своему коллеге Эдему Семедляеву, а затем дал интервью журналистам и родственникам задержанных. Центральный райсуд Симферополя признал Шейхмамбетова виновным по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и назначил ему восемь суток административного ареста, говорится в публикации.

Лиля Гемеджи, Рустем Кямилев и Назим Шейхмамбетов числились в коллегии адвокатов Чеченской республики "Низам", статус всех троих – "исключен", отмечается в реестре адвокатов на сайте Адвокатской палаты Чечни.

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* в феврале 2019 года Минюст внес одноименное Общероссийское общественное движение "За права человека" в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 1 ноября того же года решением Верховного суда России движение "За права человека" было ликвидировано.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.