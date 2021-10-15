Мараков связал освобождение из-под стражи с общественным резонансом

15 октября 2021, 16:26

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На решение суда о смягчении меры пресечения повлияли освещение уголовного преследования в СМИ, активная поддержка коллег и других неравнодушных людей, указал адвокат Сергей Мараков, обвиненный в Чечне по делу о наркотиках. Адвокат специализировался на делах о причастности к боевикам, но уголовное преследование считает местью за решения по земельным спорам. Мараков за 16 лет работы в республике заработал авторитет среди местных жителей, отметил президент адвокатской палаты Чечни Шамхан Катаев.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд назначил Сергею Маракову домашний арест, но Верховный суд Чечни, несмотря на проблемы адвоката со здоровьем, заменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Впоследствии срок содержания Маракова под стражей неоднократно продлевался. За время ареста у него скончалась мать. 11 октября Пятый кассационный суд в Пятигорске постановил освободить Маракова под подписку о невыезде. Это решение стало для него неожиданностью.

В декабре Маракова арестовали в Грозном на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, но затем обвинили в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила, что наркотики Маракову подбросили силовики, сам адвокат связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. С этим согласились и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, указал его коллега.

Адвокат Сергей Мараков с 13 октября, после девяти месяцев нахождения под стражей, живет в арендованной для него квартире. Туда, как рассказала сегодня его адвокат Жанна Кариева, привезены несколько коробок с папками уголовных дел, в которых Мараков принимал участие в качестве защитника.

Сергей Мараков отметил, что специализировался по тяжким и особо тяжким преступлениям. "А таких за 16 лет адвокатской работы в Чеченской Республике было около ста", - сказал Мараков корреспонденту "Кавказского узла".

Находясь в СИЗО, Мараков начал писать о своей работе. "Все записи я взял с собой и сейчас буду систематизировать, дополнять. У меня есть, о чем написать, над чем поразмышлять", - добавил адвокат.

Мараков планирует продолжить работу адвокатом в Чечне

Адвокат отметил, что первое время после задержания считал уголовное преследование ошибкой. "Поскольку доказательная база не выдерживала никакой критики, меня должны отпустить – так я думал. Но проходит месяц, другой, и на каждом заседании суда одно продление под стражей, другое. Все это как в каком-то кошмаре. Честно говоря, было от чего впасть в отчаяние. Как могла, поддерживала моя коллега Жанна Кариева", - рассказал Мараков.

Мараков отметил, что сокамерники относились к нему с уважением, как к старшему по возрасту. "Уважительное отношение я чувствовал и со стороны надзирателей, которые, думаю, понимали, что дело мое сфальсифицировано. Но я даже не предполагал, что для многих моя судьба небезразлична. Ну кто я такой? Таких адвокатов, как я – сотни. Однако не только мои друзья, даже люди, с которыми у меня шапочное знакомство, они за меня крепко взялись, буквально за уши стали вытаскивать меня из этой непростой ситуации", - с удивлением указал Мараков.

По его словам, положительную роль сыграло и освещение его преследования в СМИ, в том числе "Кавказским узлом", по публикациям которого можно проследить, как шло судебное разбирательство и какие ошибки допускались следствием. "И, конечно, была профессиональная работа адвоката Жанны Кариевой, которая с первых дней осуществляла защиту моих интересов. Уже в конце подключились адвокаты Юлия Антонова, Максим Кравченко и Андрей Сабинин. Я им бесконечно благодарен", - сказал Мараков.

Он выразил надежду, что в итоге "все будет решено по справедливости". Покидать Чечню Мараков не намерен. "Если все сложится по справедливости и я выйду на свободу, то продолжу свою адвокатскую деятельность здесь, в Чеченской Республике. Тем более, что у меня есть незаконченные дела - как гражданские, так и уголовные", - отметил адвокат.

Коллеги продолжают поддерживать Маракова

Президент адвокатской палаты Чечни Шамхан Катаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что оказывал и будет оказывать поддержку Маракову. "Я как принимал участие в его судьбе, так и будет продолжать делать это дальше", - заверил адвокат.

Он охарактеризовал Маракова не только как опытного адвоката, но и как открытого, доброго, сострадательного человека. "Сергей многие уголовные дела вел совершенно бесплатно. Он как-то легко стал "своим человеком" в республике. Уважительный к старшим по возрасту, чтит наши обычаи и старается придерживаться вайнахских традиций", - отметил президент адвокатской палаты Чечни. Шамхан Катаев добавил, что Сергей Мараков не боялся, защищая интересы клиента, требовать вызова в суд высокопоставленных чиновников.

Жанна Кариева пришла в адвокатскую палату сразу же после задержания Маракова и первое время работала над этим бесплатно, указал Катаев. "Заботилась о нем, как могла: приносила передачки, сигареты. Одно время у него была дикая депрессия, и чтобы поддержать его морально, Жанна почти каждый день ездила в СИЗО, а это не ближний свет", - рассказал Шамхан Катаев.

Решение об освобождении под подписку о невыезде он назвал серьезным послаблением, но напомнил, что разбирательство дела не завершено. "Предугадывать события адвокаты не любят, но что касается Сергея, то думаю, дело идет к логическому завершению", - сказал Шамхан Катаев.

Освобождение Сергея Маракова наверняка положительно скажется на его здоровье, уверена жительница Ессентуков Татьяна Дробная, принимавшая участие в кампании в поддержку адвоката. Она отметила, что Мараков сильно "сдал" после известия о смерти матери.

"Мне позвонила из Грозного Роза - одна из тех, чьи интересы отстаивал на суде Сергей. Я с ним знакома более тридцати лет, мы одно время жили в Андроповском районе Ставрополья, где он работал юристом. Я связалась с его коллегами в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, они посоветовали обратиться к ставропольским адвокатам. Звонила в Грозный, старалась к задержанию Сергея привлечь внимание как можно больше людей. Ведь было ясно, что предъявленное ему обвинение беспочвенно. Глупо обвинять в наркомании 72-летнего человека, у которого целый букет хронических заболеваний", - рассказала Татьяна Дробная корреспонденту "Кавказского узла".

Мараков связал свое дело с земельными спорами

Мараков указал, что прибыл в Чечню в 2004 году по стечению обстоятельств. "В наш офис Ставропольского филиала Санкт-Петербургской коллегии адвокатов пришла молодая чеченка по имени Роза из станицы Каргалинской Шелковского района. Она попросила меня быть адвокатом ее брата, который находится под стражей в Грозном. Его подозревали в совершении ряда преступлений в составе незаконного вооруженного формирования. Это было в 2004 году", - сообщил адвокат.

Мараков согласился и вплоть до вынесения приговора жил с семьей своего подзащитного в Каргалинской. "Добиться оправдательного приговора по статье 205 УК РФ практически нереально, и я сразу об этом предупредил Розу и ее родных. Как я предполагал, оправдать парня не удалось, но зато мы доказали его неучастие в некоторых инкриминируемых ему преступлениях. Суд это учел и дал моему подзащитному меньший срок. И хотя мой подзащитный был осужден, мои отношения с его родными были и до последнего времени оставались добрыми", - отметил Мараков.

Адвокат планировал вернуться в Ставрополь, но к нему стали обращаться другие жители республики, в основном для защиты по аналогичным делам о причастности к боевикам. Мараков занимался в Чечне и гражданскими делами. Он считает, что именно так и нажил себе врагов.

"Были и дела по бракоразводным процессам, приходилось в суде разбирать дела по разделу имущества. Много было дел, которые касались спора по земельным участкам, особенно тех, которые находились на территории Грозного. Во время боевых действий, двух чеченский войн, многие дома были разрушены до основания. Те, у кого были деньги, начинали строить дома. У кого с финансами было плохо, потихоньку копили деньги, на них покупали стройматериалы в надежде, что придет время и дом будет. Но на многие земельные участки документы были утеряны, потому что здание, в котором находилось БТИ, сгорело дотла. С большим трудом, но мне удавалось доказать, кто действительно является хозяином этой земли и проживал в разрушенном войной доме сразу после возвращения из ссылки. Естественно, тому, кто уже положил глаз на эту землю и приобрел липовые документы, такой расклад дела не понравился. Возможно, это и стало причиной моего ареста", - предположил Сергей Мараков.