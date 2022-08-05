Суд вернул Андрея Майера в СИЗО

05 августа 2022, 06:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на месяц обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ области Андрея Майера. В апреле ему была смягчена мера пресечения и из изолятора он был переведен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону 13 апреля перевел из СИЗО под домашний арест бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. 25 декабря 2020 года источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с его поста в марте. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В декабре 2021 года суд продлил арест Майера до 24 марта 2022 года.

Андрей Майер вернется в следственный изолятор на месяц, до 4 сентября, - сообщило 4 августа издание «Панорама» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

Прокуратура не согласилась с тем, что Майера привозит на слушания на личном автомобиле супруга, а не сотрудники ФСИН. Сторона обвинения сочла это нарушением норм уголовно-процессуального кодекса. Как оказалось, ситуация возникла из-за отсутствия на тот момент у инспекции ФСИН свободного служебного транспорта.

Адвокат Майера Владимир Чесноков считает, что его подзащитного арестовали безосновательно. По его мнению, Андрей Майер не может оказать никакого давления на свидетелей, так как их показания уже есть в уголовном деле.

Бывший чиновник был готов к такому повороту событий. На заседание он пришел с собранной сумкой, сообщило 4 августа издание 1rnd.ru.

"Кавказский узел" писал ранее, что Андрея Майера обвиняют в том, что он добился выделения 46 миллионов рублей бюджетных средств на благоустройство парка по улице Вересаева в Ростове, хотя заниматься парком должен был инвестор - компания-застройщик "ЮСИ-Дон". Позднее Андрей Майер стал также подозреваемым по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Майер распорядился "выделить 43,5 миллиона рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории".

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