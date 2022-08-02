Экономисты связали доступность бензина с уровнем зарплат жителей Северного Кавказа

02 августа 2022, 16:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рейтинг, согласно которому жители Ингушетии могут купить на свои доходы лишь 570 литров бензина в месяц, говорит не о высокой стоимости бензина, а о низких доходах населения, при этом измерить реальные доходы жителей невозможно из-за высокого уровня теневой экономики, указала экономист Наталья Зубаревич.

Как писал "Кавказский узел", по данным за первое полугодие 2022 года жители Ингушетии могут позволить себе купить на зарплату лишь 570 литров бензина. Это худший результат в России. Жители Чечни и Кабардино-Балкарии также могут приобрести менее 600 литров, следует из рейтинга, опубликованного 1 августа РИА "Новости".

Никакого завышения цены на бензин в СКФО и ЮФО нет, констатировала директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. "Вся страна – примерно одинаково. В обжитой части России цена бензина не так уж и различается… Разница в копейки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На 22 июля стоимость литра бензина АИ-92 составляет в Дагестане 47,33 рубля, следует из данных Дагстата. В Чечне литр бензина АИ-92 стоил 46,99 рубля, отмечается на сайте Чеченстата. По остальным регионам оценки цены приведена по данным Северо-Кавказского управления статистики. На 22 июля литр берзина АИ-92 в Кабардино-Балкарии стоил 47,63 рубля, в Карачаево-Черкесии - 47,50, в Северной Осетии - 47,61, в Ставропольском крае - 48.38 рубля. Данные по Ингушетии на сайте ведомства приведены за июнь - 48,22 рубля за литр АИ-92.

Рейтинг говорит совсем не о цене на бензин, а о размере средней бюджетной зарплаты в регионах, сказала Зубаревич. "То, что показывает Росстат, - это зарплата по крупным и среднем предприятиям и организациям. В республиках Северного Кавказа, за исключением бюджетного сектора, таких предприятий – кот наплакал. Нам по сути предоставляют данные о средней бюджетной зарплате по регионам. На Кавказе бюджетная заработная плата невелика - никого этим не удивишь", - прокомментировала Зубаревич.

Говорить о том, что согласно рейтингу, который замыкают республики СКФО и ЮФО, на Кавказе живут самые бедные жители России, нельзя, так как нет данных "о теневых доходах, которые измерять очень трудно", отметила Зубаревич.

"В Дагестане Росстат дает оценку на теневые доходы такую, что она чуть ли не удваивает доходы населения. В Ингушетии – плюс 38% . Но это дооценки. Измерить реальные доходы жителей республик Северного Кавказа практически невозможно из-за высокой доли теневого сектора экономики.

"Статистика доходов – наименее достоверная из-за высокой теневой занятости. Например, в Дагестане с помощью статистической дооценки доходы населения вырастают наполовину за счет доходов от предпринимательства, которые просто приписываются. В других республиках этого не делают, но и там качество статистики доходов низкое. Невозможно измерять то, что находится "в тени", сказала ранее Зубаревич в интервью "Кавказскому узлу".

Сравнивать Кавказ с Москвой по бюджетным зарплатам "абсолютно некорректно", подчеркнула экономист. Московские зарплаты чиновников "в 100 тысяч" Зубаревич назвала "аномальными".

Рейтинг говорит о низком социально-экономическом развитии республик, а не о цене на бензин, отметил старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков.

К самому рейтингу экономист относится скептически. "Данный рейтинг мне не очень нравится. Это аналог знаменитого «рейтинга бигмака», когда в разных странах подсчитывают, сколько стоит бутерброд. И зачастую получается, что в Африке стоимость булки ниже, чем в Америке. Но ведь отсюда отнюдь не следует, что Африка живет лучше США", - сказал Жаворонков.

Делать вывод о бедности жителей именно Кавказа по данному рейтингу нельзя, считает Жаворонков. Он также добавил, что наряду с Кавказом низкими показателями могут "похвастаться" и далекие от СКФО республики. "Есть показатель валового регионального продукта. Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан занимают последние места, хотя туда же записалась вполне себе русская Ивановская область", - сказал Жаворонков.

Рейтинг, составленный на основе цены на бензин, не является темой для анализа, согласен с Жаворонковым старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов. "А почему не в цене на шашлык или хинкал? Бензин – достаточно субъективное мерило. Можно измерять в попугаях, например. Бензин не является продуктом первой необходимости, и перед теми, кому нужен бензин, не стоит задачи, на что купить хлеб. Это не рейтинг достатка. Вот если говорить о цене на продовольствие и смотреть, сколько люди могут купить овощей, а также цены на коммуналку, то можно говорить о ситуации в регионе", - рассказал КУ Чернышов.

Речь не идет о завышении цены на бензин, убежден Чернышов, однако экономист отметил, что такое может случиться. "Следует исходить из того, кто продает топливо, как представлены сетевые игроки. Если люди вынуждены покупать у частных заправщиков, у которых издержки выше, чем у сетевиков, то и цена может быть выше", - закончил Чернышов.

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