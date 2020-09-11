Перевозчики в Волгограде поддержали протесты против "Платона"

11 сентября 2020, 16:06

Два активиста Объединения перевозчиков России параллельно с акцией против системы "Платон" в Твери провели одиночные пикеты в Волгограде. Активисты пожаловались на резкое падение доходов, а руководство "Платона" утверждает, что экономическая активность зарегистрированных в системе грузоперевозчиков растет.

"Кавказский узел" сообщал, что дальнобойщики 10 сентября начали двухдневную предупредительную акцию у центра обработки данных системы "Платон", расположенного в Твери. Силовики задержали координатора волгоградского отделения Объединения перевозчиков России Андрея Пуршева и еще двух участников акции против системы "Платон". Спустя четыре часа их отпустили.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, объясняется в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков Юга России".

Протестующие указали разорение частных перевозчиков

Члены регионального отделения Объединения перевозчиков России Дмитрий Пуршев и Сергей Каменев по очереди провели сегодня одиночные пикеты у офиса "Платона" в Тракторозаводском районе Волгограда. Участники пикетов принесли с собой несколько плакатов: "Требуем отменить "Платон" и штрафы за него, транспортный налог", "Нет "Платону"", "Нет грабительскому транспортному налогу".

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Пуршев, новая система привела к вытеснению частников с рынка грузоперевозок. "Платон привел к тому, что грузоперевозки "загнулись", работать стало невыгодно. Зарабатываем только на покушать и на запчасти. Отрасль грузоперевозок для частника умерла совсем. На рынке остались только крупные перевозчики", - констатировал он.

Пуршев посетовал, что ему стало сложно содержать семью с тремя детьми. "Я с горем пополам оплатил семестр в колледже старшему ребенку. Кое-как собрали другого ребенка на первое сентября в школу. Сейчас работаю, чтобы раздать долги. Плата за "Платон" - 2,35 рублей за километр проезда по федеральным трассам. Планируют поднять до 3,70. Я плачу за "Платон" 70-80 тысяч за год, при этом я езжу немного. Было время, когда "Платон" шел в счет погашения транспортного налога, но в 2018 году это было отменено. Теперь плачу и "Платону", и транспортный налог. Транспортный налог я платил 43 тысячи в год, сейчас машину поменял, плачу 12. Но иногда деньги на жизнь приходится занимать", - добавил перевозчик.

Пикетчик отметил, что полицейские прибыли к месту пикетов раньше самих протестующих. "Стояло два гражданских автомобиля, в них находились полицейские. Полицейских было больше, чем нас: несколько человек сидело в машине, ходили сотрудники патрульно-постовой службы. Поинтересовались, с какой целью стоим, попросили меня предъявить документы, поинтересовались, сколько пикет будет проводиться по времени", - рассказал Дмитрий Пуршев. Он отметил, что во время пикета из офиса "Платона" вышла сотрудница и сфотографировала протестующих.

Частникам становится невыгодно заниматься перевозками, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Каменев. Он указал, что перевозчикам не только приходится платить транспортный налог и по системе "Платон", но и за свой счет устанавливать тахографы. "Все это вложение лишних денег. Помимо этого, постоянно дорожают запчасти, бензин", - отметил Каменев.

Протестующих поддержали активисты левых движений

Пикеты продолжались два часа. Они прошли в малолюдном месте. Редкие прохожие, в основном пенсионеры, спрашивали у протестующих о цели акции, читали плакаты. Поддержать пикетчиков пришли несколько активистов движений "Левый фронт" и "За новый социализм".

Выплаты системе "Платон" стали бременем не только для перевозчиков, но и для всех россиян, указала активистка "Левого фронта" Татьяна Педан. "Все продукты питания, лекарства возят транспортные компании, в том числе перевозчики Волгоградской области. Это касается каждого, поэтому мы и поддержали пикет. Надо убирать или транспортный налог, или плату за "Платон", а также нужна прозрачность отчетов по акцизам - должны отчитываться, куда идут деньги, чтобы люди знали об этом", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" активистка, поддержавшая пикетчиков.

Акция протеста в Твери продолжилась

Координатор волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что участвует в акции протеста у офиса "Платона" в Твери, где собрались дальнобойщики из разных регионов.

"В Твери ситуация спокойная по сравнению с вчерашним днем. Нас тут со всех сторон контролируют и охраняют: везде посты полиции, сотрудники ГИБДД. Плакаты у нас сорвали без составления протоколов - можно сказать, похитили. Мы сейчас машины разрисовали красками. Это не плакаты, а аэрографические схемы на автомобилях. Мы находимся около своих автомобилей", - рассказал Андрей Пуршев.

По словам Пуршева, его доход после введения "Платона" сократился в разы. "У меня было три автомобиля. Я платил "Платон", но работы и дохода стало меньше, плата за "Платон" стала для меня непомерной, и я начал избавляться от техники. Сейчас у меня осталась одна машина. Дома я стал больше появляться, потому что работы нет. Доход упал во много раз. Денег хватает только на текущие нужды, оплату кредитов и питание, а также учебы – нужно платить за репетиторов для детей. С трудом зарабатываю на прожиточный минимум", - посетовал Андрей Пуршев.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля четверо членов Волгоградского областного отделения "Объединения перевозчиков России" провели одиночные пикеты с требованием отменить систему "Платон" и транспортный налог.

Представитель системы "Платон" заявил о ее эффективности. "Работа идет в штатном режиме, растет экономическая активность зарегистрированных грузоперевозчиков. С учетом проведения до 2022 года работ по капитальному ремонту федеральных трасс и мостовых сооружений, общий объем отремонтированных дорог за счет средств от госсистемы «Платон» за время ее работы увеличится до 3,3 тысяч км, количество мостовых сооружений превысит 130", - говорится в ответе на запрос "Кавказского узла".

В государственной системе "Платон" зарегистрировано абсолютное большинство грузоперевозчиков Волгоградской области - это более 15,5 тысячи транспортных средств массой свыше 12 тонн, собственниками которых являются более семи тысяч предпринимателей, отмечается в письме.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".