Тверская полиция предъявила претензии к лидеру волгоградских дальнобойщиков

11 сентября 2020, 02:17

Силовики задержали координатора волгоградского отделения перевозчиков России Андрея Пуршева, а также еще двух участников акции против системы «Платон» в Твери. Спустя четыре часта их отпустили, обязав вернуться в отделение для составления протокола.

Дальнобойщики 10 сентября начали двухдневную предупредительную акцию у центра обработки данных системы «Платон» в Твери, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского отделения перевозчиков России (ОПР) Андрей Пуршев.

Введение в 2015 году системы "Платон", предусматривающей взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения, вылилось в протест водителей большегрузов Юга России. Чем были недовольны перевозчики, объясняется в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков Юга России".

"Там находится центр обработки данных, куда стекается вся информация. Нас собралось больше 20 машин более чем из 10 регионов. Нашими требованиями были отмена системы "Платон", транспортного налога, прозрачность акцизов на топливо. Потом подъехали сотрудники полиции", - сказал он. По словам Пуршева, правоохранители начали требовать убрать автомобили активистов с улицы, однако машины были припаркованы без нарушений. Затем у силовиков возникли претензии к атрибутике: флагам, наклейкам, сказал он. "Придрались к плакатам – часть плакатов были за стеклами, часть была закреплена на наружных поверхностях машин. На плакатах были тексты, в частности: «Дорогам не помогает "Платон" – лишь олигархам нужен он»", - рассказал активист. Система «Платон» не помогает экономике, а, наоборот, усугубляет ситуацию, считает Пуршев.

"Первым задержали пензенского активиста, а затем меня, потому что моя машина тоже была в плакатах. Потом задержали московского координатора – ему вменили организацию акции, хотя он не был организатором", - рассказал активист.

Андрей Пуршев пояснил, что его и других задержанных продержали в отделении полиции почти четыре часа. «Протоколы так и не смогли составить... там были молодые сотрудники, которые постоянно с кем-то совещались. Нас отпустили с извинениями, что задержали, но выдали повестки, чтобы мы вернулись через два часа для составления протоколов. Мне и пензенскому товарищу вменяют часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ (о нарушении установленного порядка организации либо проведения акции. - Прим. "Кавказского узла"), а московскому координатору – часть 2 статьи 20.2.2 КоАП РФ (об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. - Прим. "Кавказского узла"), - сказал он.

Максимальное наказание по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ - до 40 часов обязательных работ, за нарушение части 2 статьи 20.2.2 КоАП РФ для граждан предусмотрено до десяти суток ареста.

"Мы туда не пойдем, потому что нас и там долго продержали, такое решение мы приняли по совету адвоката", - отметил активист.

Он подчеркнул, что акция двухдневная. "Мы будем стоять и выдвигать свои требования и завтра (11 сентября)", - сказал активист.

Пуршев также рассказал, что из офиса "Платона" в Твери к участникам акции никто не вышел.

По словам активиста, утром 11 сентября дальнобойщики также проведут пикетирование офиса "Платона" в микрорайоне Спартановка в Волгограде. "Это будет акция в нашу поддержку в виде одиночных пикетов", - пояснил он.

В Тверь 10 сентября приехали представители нескольких регионов, в том числе Астраханской области, Краснодарского края, Северной Осетии. Руководство "Платона" на связь с перевозчиками не вышло, говорится сегодня в сообщении на сайте ОПР.

"Произошли незаконные, необоснованные и грубые задержания, и троих координаторов увезли в Центральный отдел полиции. (Задержаны) Евгений Узун (Пензенская область), Андрей Пуршев (Волгоградская область) и Сергей Рудаметкин (Москва)", - следует из сообщения. "Всех отпустили из отдела полиции с повесткой (обязательства явки) для составления протокола об административном правонарушении... Отпустили по причине превышения времени задержания", - сообщили перевозчики.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля четверо членов Волгоградского областного отделения "Объединения перевозчиков России" провели одиночные пикеты с требованием отменить систему "Платон" и транспортный налог. Поборы сделали грузоперевозки нерентабельными, заявили активисты.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".