Заправка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

01 августа 2022, 06:18

Ингушетия стала худшим регионом в России по доступности бензина для жителей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По данным за первое полугодие 2022 года жители Ингушетии могут позволить себе купить на зарплату лишь 570 литров бензина. Это худший результат в России. Жители Чечни и Кабардино-Балкарии также могут приобрести менее 600 литров.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 1 августа, рейтинг регионов России по доступности бензина для населения. За основу был взяты данные Росстата.

По данным ведомства, с января текущего года бензин марки АИ-92 подорожал в среднем по стране на 0,5%, причем в период с марта по июнь цена снижалась. В июне средняя цена на бензин упомянутой марки в 72 субъектах Российской Федерации изменилась менее, чем на 2%, в 43 регионах цена выросла, в 41 - уменьшилась, в одном - осталась такой же, как в декабре 2021 года.

Стоимость одного литра бензина АИ-92 в регионах - от 43,48 рубля до 61,6 рубля, в среднем по стране - 47,14 рубля.

Среди регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов больше все бензина марки АИ-92 могут позволить себе купить жители Краснодарского края (779 литров) – 48-е место рейтинга. Жители Астраханской области на 50-м месте (765 литров), Ростовской области – 56-е место (736 литров), Волгоградской области – 58-е место (716 литров), Ставропольского края – 67-е место (690 литров), Адыгеи – 74-е место (661 литр).

Последние места рейтинга, с 79-го по 85-е, заняли республики СКФО и ЮФО: Калмыкия на 79-м месте - ее жители могут позволить себе купить на среднюю зарплату 621 литр бензина в месяц, Северная Осетия - на 80-м (612 литров), Дагестан - на 81-м (606 литров), Карачаево-Черкесия - на 82-м (605 литров), Чечня - на 83-м (587 литров), Кабардино-Балкария - на 84-м (586 литров), Ингушетия - на 85-м (570 литров).

Для сравнения, лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут купить на свои зарплаты 2380 литров бензина в месяц.

Отметим также, что в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Калмыкии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии стоимость бензина в первом полугодии снизилась, а в Астраханской области, Волгоградской области, Адыгее, Северной Осетии и Ингушетии - выросла.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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