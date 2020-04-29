Водители маршруток в Волгограде потребовали от властей разрешения на работу

29 апреля 2020, 02:12

Коллективное обращение к властям Волгоградской области написали водители маршруток и предприниматели, осуществляющие пассажироперевозки. Они сообщили о бедственном положении их семей из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом и потребовали разрешить им работать.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 28 апреля в Волгоградской области зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 297.

Постановление "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" опубликовано "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Документом вводится в регионе режим повышенной готовности, предписывается жителям соблюдать самоизоляцию, регламентируется порядок перевозки пассажиров в общественном транспорте, вводится ряд запретов, в том числе на посещение кладбищ и общественных мест в период карантина. 23 апреля губернатор области Андрей Бочаров подписал распоряжение "О подготовке к введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавируса". Волгоградцы раскритиковали планы властей.

Предприниматели, осуществляющие пассажироперевозки, и водители маршруток направили 28 апреля властям Волгоградской области обращение, в котором рассказали о бедственном положении их семей из-за введенных ограничений и потребовали возобновить работу. Копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В обращении водителей к губернатору, главе Волгограда, уполномоченному по защите прав предпринимателей и депутатам городской думы, отмечается, что губернаторское постановление приостановило пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, не отнесенным к специально организованным, это означает, что практически все сотрудники частных автотранспортных предприятий и частные перевозчики остались без работы и средств к существованию. В письме говорится, что многим перевозчикам пришлось купить автобусы, чтобы соответствовать требованиям конкурсной документации, причем сделали они это в кредиты, так как попытки устроиться на другую работу в большинстве своем оказались безуспешными.

По словам авторов обращения, транспорт, которому сейчас разрешено работать, «не справляется с пассажиропотоком».

«Как следствие, в транспортных средствах создается давка, количество пассажиров […] не позволяет соблюдать требование о социальной дистанции [...] Такое положение дел не обеспечивает реализацию мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции [...], а, напротив, способствует ее распространению», - утверждают авторы обращения.

Перевозчики в своем обращении отметили, что автобусные маршруты, которым присвоен статус специальных, частично совпадают с коммерческими, и возобновление коммерческих маршрутов снизило бы концентрацию пассажиров в автобусах.

Водители требуют возобновить перевозки

Под обращениями подписались порядка 18 предпринимателей и около 300 водителей, диспетчеров и других сотрудников, рассказал 28 апреля корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ООО «Галант» Вадим Бондаренко.

«Водители сидят без денег, у всех кредиты, потому что они закупили новые машины на маршруты, а у кого-то ипотека. Они приходят к нам вместе с детьми и женами и требуют работу. Водителей мы всех отправляем в отпуск за свой счет, у меня под две сотни работающих. Уже больше 60 человек уволилось, люди пошли в такси. И в то же время по городу ездят переполненные автобусы [...]. Люди в них давятся, заражаются, а нам нельзя выехать. У меня 250 тысяч в месяц аренда, небольшую скидку хозяин мне сделал, но никаких послаблений нам не будет. Мы есть в списках организаций, которым разрешено работать, но нам не дают регулярные перевозки совершать. Сначала нам запретили работать до 30 апреля, но уже известно, что надо готовиться до конца мая сидеть дома. Но ни сил, ни возможностей сидеть дома у нас нет. Я и сам ушел в отпуск за свой счет», - рассказал он.

По его словам, у него всего семь маршрутов - два длинных и пять маленьких по району.

«Я отправлял письмо в администрацию, чтобы разрешили хоть маленькие маршруты, которые на дачу возят людей на Горную поляну, в Ельшанку, куда ничего не ходит. Люди пешком с Судоверфи идут на депо в Сарепту - там несколько километров идти. Пассажиры жалуются каждый день, у нас телефоны красные», - сообщил Бондаренко.

По словам главного механика предприятия Романа Лысикова, "ситуация создалась просто критическая".

«К нашей стоянке, где мы выпускаем транспортные средства, приходили жены водителей с детьми и требовали, чтобы мы как-то разобрались в этой ситуации, то есть дали работу их мужьям. Первый раз они приходили числа 10 апреля. Они, может быть, думали, что мы не даем их мужьям работать, но я по телефону объяснил, что у нас есть постановление, подписанное департаментом транспорта Волгограда о том, что нам запрещено выезжать. Второй раз 27 апреля пришли уже водители, 10-20 человек. Они тоже требовали каких-то действий. У них машины в залоге у банков, кредитных каникул и отсрочек платежей банки им не дают. Они спрашивали нас, как работодателей, как им жить. У некоторых уже описывают имущество. Они не знают выхода из этой ситуации. Между тем, автобусы ездят битком и перевозят людей, а мы просили администрацию пустить хотя бы наши короткие маршруты. Многие люди работают, им надо как-то ездить, плюс люди ездят на дачи. Или есть молодежный поселок Комарово – оттуда никак не выехать. Мы также можем организовать дезинфекцию, водители могут работать в масках. Но нам отказали. Часть водителей кинулись в таксисты - многих не берут. Они – по заводам, но и там нет мест. Зарабатывают побочными заработками. Мы выбираем и депутатов и администрацию, но они нам же запрещают работать, хотя другим дают работу», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Водители маршрутных такси рассказали о бедственном положении

Водитель Армен Александрович рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него трое детей, жена не работает, так как находится в декретном отпуске.

«Ежемесячно я плачу кредит около 32 тысяч рублей. Я уже стал у родственников занимать, чтобы расплатиться. У нас у всех автомобили в кредит - у меня две машины. А есть у кого по шесть машин в кредит. И каждая – по 20-25 тысяч ежемесячный платеж. Я не знаю, что будет дальше. Живем на детские деньги. Между тем автобусы ходят по расписанию, туда пихают много народу, там аж дышать нечем. Могли бы дать нам работать хоть раз в час, брать ограниченное число людей», - предложил он.

Водитель Гарик подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что "у всех водителей автомобили в кредит".

«На каждом автомобиле работают по два-три человека. Плюс у кого-то ипотека, у кого-то просто мать болеет и деньги взяли на лечение. Сейчас нам не дают работать. Мы все понимаем, что пандемия и надо сидеть дома, но ни один банк людям не идет навстречу ни по ипотеке, ни по автомобилям. В нашем кругу нет ни одного такого человека. Раньше у нас у всех были машины «Газели». К чемпионату мира по футболу мы взяли кредиты и поменяли машины на новые. Банки идут навстречу, если автомобили до 600 тысяч. Но какой микроавтобус сегодня столько стоит? Коммерческий транспорт сегодня стоит миллион 700 тысяч. Ребята сидят сейчас дома, реально нечем кормить семьи. Многие уехали в деревни картошку кушать. Знаю ребят, которые по улицам ходят, металлолом собирают и сдают. Подались в такси, но и там работы почти нет – в день 300-400 рублей. Если бы нам разрешили работать, мы бы регулировали, чтобы много пассажиров не село в машины. Нам надо хоть что-то зарабатывать, чтобы кредиты закрыть и как-то кушать, но нам не идут навстречу», - пожаловался он.

Гарик рассказал, что его жена работает парикмахером. Вышла на работу, поскольку в Волгограде салоны красоты открылись, но люди "остерегаются туда идти". «Заставили купить кварцевые лампы. Их нигде нет, но даже если где-то найдешь – они стоят около 20 тысяч. Ни в чем нам не идут навстречу», - посетовал он.

Власти Волгоградской области озвучили список наиболее пострадавших сфер бизнеса

Вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская в ходе брифинга в региональном информационно-аналитическом центре 27 апреля рассказала, что «в рабочую группу по устойчивому управлению экономикой региона поступает много обращений от бизнеса по расширению видов деятельности». По ее словам, по состоянию на 27 апреля в Волгограде 12074 организации имеют право функционировать.

«Все обращения и вопросы, которые к нам поступают – об открытии новых видов деятельности, о закрытии тех же самых видов деятельности – изучаются очень тщательно. С учетом анализа существующей санитарно-эпидемиологической обстановки обязательно соблюдаются все требования главного государственного санитарного врача и главного государственного санитарного врача по Волгоградской области и анализируются на предмет целесообразности. На сегодняшний день ни одни вид деятельности, по которым поступили обращения, не может быть открыт. Такие решения прорабатываются, но сегодня не то время, когда можно что-то новое разрешать открывать», - отметила она.

Ранее, 24 апреля Писемская представила на брифинге комплекс мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в наиболее пострадавших из-за ограничений отраслях. Об этом говорится в сообщении на сайте областной администрации.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции наиболее уязвимой категорией бизнеса оказались субъекты малого и среднего предпринимательства, для сохранения и развития которых государство предлагает дополнительные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. В перечень наиболее пострадавших отраслей для оказания первоочередной адресной поддержки уже вошли десять сфер, обсуждается вопрос расширения этого списка», — отметила Анна Писемская.

«В числе наиболее пострадавших отраслей — транспорт и перевозки; организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туристические услуги; гостиничный бизнес; общественное питание; организации допобразования, негосударственные образовательные учреждения; организация конференций и выставок; бытовые услуги; розничная торговля непродовольственными товарами. Сегодня предприниматели уже могут воспользоваться отсрочкой по страховым взносам, налоговым и арендным платежам; мораторием на банкротство, взыскание долгов и штрафов; для них снижены требования к обеспечению при участии в госконтрактах; им предоставляют беспроцентные кредиты на заработную плату и льготные займы», - говорится в сообщении.

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