Видео избиения девочки в Чечне вызвало в соцсетях дискуссию о воспитании и традициях

02 августа 2022, 13:39

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Родители должны лучше следить за воспитанием детей, указали ряд пользователей, комментируя видеозапись, на которой взрослая женщина напала на 12-летнюю девочку. Подобное поведение женщины недопустимо и не соответствует чеченским традициям, отметили другие комментаторы.

Видеозапись, на которой женщина, бьет девочку-подростка, была опубликована в нескольких чеченских пабликах. Видео снято таким образом. что на нем видны только ноги участников конфликта. В частности, полную версию видео разместил 30 июля Telegram-канал "ЧП/Грозный".

В видеоролике участницы конфликта разговаривают на чеченском языке, перевод выполнен "Кавказским узлом" . Женщина подошла к группе детей и спросила, кого из них зовут Иман. После того как ей указали на девушку, она спросила: "Это ты тут парня у кого-то отбить хочешь?" "Парня тут никто не отбивает. Уйдите", – ответила девочка, после чего, судя по звукам, женщина ударила ее. "Уйдите, вы ненормальная", – закричала девочка. Ее поддержали дети, которые тоже стали возмещаться. "Подожди ты, ты за это ответишь", – сказала девочка.

Аналогичный видеоролик был размещен в Telegram-канале "revizorro095". Под ним размещено обращение матери избитой девочки. "На этом видео дети засняли на телефон, как эта женщина избивает мою 12-летнюю дочь. Я не стала лично с ней разбираться и ругаться с ней, а решила просто написать на неё заявление. Более того, она после всего этого незаконно проникла в мою квартиру, когда дети были одни дома и кидалась на них (...). Мой младший ребёнок был напуган, дрожал, когда я вернулась домой. Она ещё угрожала тем, что знает каких то начальников и важных людей. Закон для всех один, и для начальников, и для нас. Я хочу, чтобы таких людей наказывали, каждая мать и отец меня поймут, я думаю", – сказано в обращении.

К 13.10 мск 2 августа эта запись в Telegram-канале, на который подписаны 5158 человек, набрала 199 комментариев.

Однако часть авторов комментариев на русском языке осудила девочку и ее мать, которая обнародовала видеозапись."Никто не заметил, что так называемый ребёнок сначала толкнул (женщину)? Боже! В каком мире растут мои дети. Уже много раз убеждалась в этой группе, что нужно сначала выслушать другую сторону тоже.... мы ещё ничего не знаем! Конечно, бить ребёнка чужого и не ребёнка тоже ненормально, но если бы мою девочку кто-нибудь доставал, не знаю, смогла ли бы я сдержаться". – написала Ляля Алеро. "Хочу автору сказать, вы тоже воспитали ребёнка, который не только матерится в диалоге но кричит при всех такое. (...) Откуда у вашего ребёнка такой (...) словарный запас у неё такой, раз она использует это. (...) Я в шоке от женщины и от воспитания вашего ребёнка", – отметил пользователь, у которого в качестве ника использованы изображения пяти цветков.

"Дети тоже сейчас хороши, неизвестно, что она там наговорила. Хотя мать должна была идти к матери этой девочки", – прокомментировал пользователь "…. ….". "Не поддерживаю ни одну из сторон. Но стоило бы ещё показать видео мужчинам из семьи этой 12-летней девочки, чтобы занялись воспитанием своего ребёнка. Так как, судя по всему, для её матери такой разговор из уст девочки естественен и она не видит ничего зазорного в том, чтобы выложить его на всеобщее обозрение" – добавила Kheda.

Другие пользователи не согласились с этой позицией. "Да, дети сейчас такие, очень острые на язык. Но это не повод бить ребёнка, и не оправдание. Взрослая женщина должна себя контролировать. Девочке 12 лет, её можно как-то оправдать (...), но этой взрослой женщине нет оправдания", – возразил Борзой Шатой Грозный. "Какое бы воспитание ни было у ребёнка или причастен там парень или нет, это не даёт право бить чужого ребёнка" – согласилась Марьям. "Пусть там у неё 10 женихов, или она повздорила с её дочерью не даёт ей право так с чужим ребёнком обращаться!" – подчеркнула Bella. "Что происходит с людьми? Какое воспитание может дать взрослая женщина, не умеющая даже разговаривать? Куда мы катимся? Не представляю злость, что испытывает девочка и её родные. Я б такое просто так не оставила. Это ужасно. Надеюсь, это не останется без внимания", – указала Маkс MiRa. "Взрослый человек избивает ребёнка, а вы увидели и услышали то, что кричит ребёнок. Вы вдумайтесь в это! Вы понимаете, насколько это абсурдно?" – обратилась к комментаторам, которые осудили девочку, Элина. "Что бы ни сказала эта девочка, женщина не должна с ней драться", – согласился Markhabrows, комментарий которого перевел с чеченского "Кавказский узел".

Пользователь Беной Шатой Грозный добавил, что обращение в полицию было излишним. "Наши обычаи позволяют давать адекватный ответ, наши обычаи позволяют разобраться в ситуации при помощи родных, а подача заявления в органы как раз чужда нашему менталитету", – отметил он. В Instagram*-паблике “ЧП / Чечня”, на который подписаны 93,4 тысячи человек, запись набрала к 13.10 мск 361 отметку “нравится” и 510 комментариев.

Часть пользователей указала, что женщина должна быть привлечена к ответственности. "Статья 112 УК РФ – до 5 лет лишения свободы, если побои были нанесены малолетнему или несовершеннолетнему ребенку, – отметил in_100_gramer. “Это уголовное дело”, согласилась snezhok.alina.

Ряд пользователей указали, что подобные случаи стали последствием отрыва от корней. "В шоке. В наше время чеченцы были чеченцами! Их мало осталось!”, – заявила fatimaa9593, комментарий которой с чеченского перевел “Кавказский узел”. "Стыдно за свой народ иногда" – поддержал пользователь medhalat_. "Это не чеченцы, а просто чеченоговорящие люди. Это люди, которые не знают (...) своих корней. Они кто угодно, но только не чеченцы", – ответил ему madnes_s_soul.

Некоторые комментаторы осудили публикацию этой записи. “Админ, для чего ты это публикуешь? Не стыдно?” – спросил alll_7779. "Это можно было сюда не закидывать. Это же наши женщины”, – написала zapa_zamujem, комментарий которой, опубликованный на чеченском языке, перевел “Кавказский узел”. "Ну и правильно,что такую дичь опубликовали. Пусть понесет наказание. Что бы там ни было, видно, что девочка маленькая. Зачем так бить, пусть лучше родителям скажет,если есть что то серьёзное”, – не согласился muskhan_v777sk.

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