Селфи подростков в Гудермесе дало повод полицейским показать себя ревнителями нравственности

03 ноября 2021, 05:09

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Воспитательная беседа с родными девушек-подростков, которые делали селфи на балконе в Гудермесе, является продолжением заявленного Магомедом Даудовым тренда на преследование пользователей соцсетей за "неподобающее" поведение, считает политолог Магомед Хамидов. Некоторые пользователи Instagram сочли обнародование видео с девушками вмешательством в их личную жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября силовики в Гудермесе доставили в полицию трех 14-летних девушек, одна из которых опубликовала снятое на краю балкона видео, а их родителей привлекли к административной ответственности.

Политолог Магомед Хамидов считает, что случай с девушкам-подростками в Гудермесе является продолжением тренда, начало которому положил Магомед Даудов, инициировавший борьбу с пользователями соцсетей, ведущими пустые разговоры.

"Это продолжение всё того же тренда. Даудов просто вновь поднял эту волну. Это продолжение всё той же доктрины", - сказал Хамидов корреспонденту "Кавказского узла" 2 ноября.

20 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После этого в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов, и в двух публикациях показывается, как Даудов приходит в эфир к девушкам-блогерам, после чего они прерывают трансляцию. Член Общественной палаты России Мансур Солтаев отметил, что количество блогеров с "неподобающим" поведением в соцсетях значительно сократилось после выступления Даудова.

По мнению политолога, силовики обратили внимание на девушек, едва ли волнуясь при этом за их безопасность. "Вся власть у нас стала ревнителем нравственности. Думаю, девчонки к тому же немного вольно себя вели. Из-за этого решили их осадить", - полагает Хамидов.

Адвокат Евгений Черноусов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом случае роль административного наказания предупредительна. "До того, пока несовершеннолетний не натворил беды или не совершил какое-то правонарушение и, тем более, не дай Бог, преступление. Если последнее произошло, то для родителей наступает уже уголовная ответственность", - пояснил он.

А за то, что ребёнок может поставить себя в опасное положение, административная ответственность – это вполне "классический" случай, и Чечня здесь не исключение, отметил адвокат. "Среди молодежи распространены селфи. Фотографируются порой в самых опасных местах. Не так часто, но, увы, бывают несчастные случаи, когда и вниз срываются, вплоть до смертельного исхода. Тогда уже здесь речь идет уже не об административном наказании", - сказал Черноусов.

Пользователи Instagram-паблика "Грозный информ" неоднозначно отнеслись к порицанию девушек за селфи на балконе. Некоторые не стали обсуждать беседу родных девушек с сотрудниками полиции, но назвали небезопасными подобные увлечения. По данным на 05.30 мск сегодня, 3 ноября, публикация набрала 103 268 просмотров и 512 комментариев.

"Ради видео для сторис и лайков что только не делают. Даже жизнью начали рисковать", - посетовала zolysh_ka.

Другие пользователи отметили, что даже подобное поведение вписывается в рамки понятия "личное дело".

"Это их личное дело, я бы на вас ещё в суд подала", - написала ami_gitinova.

"Мне интересно, кто их снимал? И видео распространил?" - поинтересовалась marianna77755577, имея в виду видео, где девушка сидит на перилах балкона.

"Детьми не были что ли, уже родителей кем только не сделали [...] С каких пор за простое видео выносят административную ответственность?" - возмутилась djamilya.niqab.

Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".