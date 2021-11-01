Силовики отчитали девушек из Гудермеса за видео на балконе многоэтажки

01 ноября 2021, 10:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Гудермесе силовики доставили в полицию трех 14-летних девушек, одна из которых опубликовала снятое на краю балкона видео, а их родителей привлекли к административной ответственности. Пользователи Instagram, посмотревшие ролик, упрекнули родителей в недосмотре за подростками.

Видео, на кадрах которого девушка сидит с телефоном руках на краю балкона многоэтажного дома в центре Гудермеса, получило распространение в мессенджере WhatsApp. Сотрудники отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, изучив видео, установили личность 14-летней девушки и ее подруг-ровесниц, сообщил сотрудник ОМВД по Гудермесскому району.

Все три девушки вместе с родителями были доставлены в отделение полиции три девушки в возрасте 14 лет вместе с родителями. Одна из них пояснила, что, сидя на краю балкона, она снимала "статусы" на телефон.

Силовики провели с девушками профилактическую беседу. Их родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), сообщило 31 октября ИА "Грозный-информ".

Какое наказание назначено родителям девушек, агентство не уточнило. По состоянию на 10.30 мск, нет этой информации и на сайте и в Instagram-аккаунте МВД Чечни. Часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

Фрагмент видеоролика, заинтересовавшего силовиков, размещен сегодня ночью в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", на который подписана 341 тысяча пользователей. На кадрах видно, что к девушке в хиджабе, которая сидит на краю балкона, свесив ноги и держа телефон двумя руками, выходит из комнаты еще одна девушка. Далее в ролике показан фрагмент видеозаписи беседы офицеров полиции с девушками и взрослыми женщинами. Аудиозапись беседы в ролике отсутствует, на видеоряд наложена музыка.

К 10.30 мск публикация набрала 23,6 тысячи просмотров, под ней размещено 100 комментариев. Авторы многих комментариев, опубликованных на русском языке, раскритиковали героиню видео, допустив, что она могла сорваться с балкона, а ее родителей упрекнули в недосмотре за подростком.

"Вот звезданулась бы, и офигенный статус получился", - написала, в частности, mari_095_23. "Зачем дурью маяться", - прокомментировала поведение девушки diana_umarova_lashes.

"Опаснее ещё тем, что может упасть на кого-то, кто проходит под ней", - заметил st.rasul_bjj. "Статус снимала! Ваша жизнь дороже селфи или статуса, что ли!" – возмутилась goluboglazaya_kolyuchka7.

"Родители виноваты, что не воспитывают детей, в том числе и я сама, слишком свободны они", - написала lusinssssssss. "Родители виноваты, огородили их от всех дел по дому, в школе, в учебных заведениях защищают свои чада, вот и результат!" – высказала мнение xxava95.

"Забрать телефоны у всех до 20 лет, оставить "фонарики" для связи, и загрузить полезными делами", - предложила ira_dok. "В первую очередь из этого ролика нужно извлечь пользу, чтобы впредь такого не повторялось", - заметил mayrbek_319.

На публикацию обратил сегодня внимание и читатель "Кавказского узла" с ником mavis.feest. "Что такого сделала эта девочка, чтобы выставлять ее на весь мир? Да, может, совершила глупость, но это не повод для столь серьезного вмешательства полиции. Или им уже не чем заняться, кроме как слежкой за тем, кто, где, как и кого снимает на телефон? Есть такая категория людей - паркурщики, что всевозможные экстремальные трюки совершают. Может и их запретим? Но больше всего поражают комментарии в Инстаграм. Там чуть ли не поголовно все осуждают эту девочку и ее родителей, мол, нечего телефоны детям давать, надо бы работой загрузить и т.д. и т.п. И никто не говорит, что можно было бы ограничиться разъяснительной работой на месте, а не тащить детей с родными в полицию, устраивать из этого целого шоу и размещать в сети", - написал он в 08.57 мск в комментарии под новостью о телерепортаже ЧГТРК "Грозный" с порицанием колдуний в Чечне.

Напомним, практика публичных порицаний и принуждений к извинениям широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".