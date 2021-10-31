Телерепортаж с порицанием колдуний в Чечне вызвал недоумение у пользователей соцсети

31 октября 2021, 17:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сюжет с порицанием трех женщин, задержанных чеченскими силовиками за колдовство, государственная телекомпания "Грозный" преподнесла как "битву экстрасенсов под присмотром правоохранителей". Некоторые пользователи Instagram сочли такой сарказм неуместным.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". Несмотря на многочисленные задержания "шарлатанов" и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает, констатировали в июле авторы одного из таких репортажей. Пользователи Instagram посетовали тогда на избыток сюжетов телекомпании о борьбе с колдовством.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Репортаж о задержанных за колдовство ЧГТРК "Грозный" разместила 29 октября на своей странице в Instagram. "«Колдуньи» из ЧР провели «Битву экстрасенсов» под присмотром правоохранителей. Женщин задержали за мошенничество. Наведение порчи, приворот и гадание – это всего лишь часть услуг, которые они предлагали. Важная особенность их работы - хороший результат гарантирован тем, кто больше заплатит. Одна из шарлатанок и вовсе заявила, что умеет гипнотизировать людей. Под присмотром правоохранителей мошенницы показали свои навыки в «колдовстве». Но результат странных действий "целительницы", как оказалось, не гипноз, а последствия их оккультной профессии, уверен главный врач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев", - говорится в аннотации к видео.

В телесюжете Адам Эльжуркаев беседует на чеченском языке с тремя женщинами. В зале, где снято видео, присутствуют также несколько силовиков. Авторы сюжета подчеркнули, что всех трех женщин нашли сотрудники силовых структур.

Как следует из репортажа, женщины занимались гипнозом, целительством и гаданием. "Женщина недавно предсказывала будущее своей клиентке с помощью гадальных карт, но то, что сегодня она станет одной из главных героинь наших новостных сюжетов, она предсказать не смогла", - прокомментировали авторы репортажа кадры с одной из задержанных.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

К 17.40 мск 31 октября под публикацией ЧГТРК размещено 495 комментариев. Фрагменты телесюжета, размещенные также на Instagram-страницах ИА "Грозный-информ" и eldit_net, набрали к этому времени 525 и 172 комментария, большая часть из которых на чеченском языке.

Авторы части комментариев, опубликованных на русском языке, адресовали тележурналистам упреки за репортаж. "Вот занятие нашли, с камерами ходить и это показывать", - написал, в частности, ramzan_cherhigov.

"Как это понять, вроде духовное чеченское управление боролось с такими колдунами, а сейчас передачи устраивает. Что-то не верится, бред какой-то", - заметил khafa.tm. "Да они издеваются над её магической силой. Специально заставили её показать. Никакая битва экстрасенсов в Чечне нет и не будет", - объяснил в ответ anizisak1301.

"Вы неправильно все поняли, это шутка такая, сарказм, называйте как хотите, на самом деле нет никаких таких передач. [...] Это разоблачение этих шарлатанов", - ответил abrek677.

"Какое наказание им за это будет? Или их просто отпустят?" – поинтересовался 0008888ss, не получив ответа на свой вопрос.

Напомним, охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января Адам Эльжуркаев публично отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района, а также возившего их таксиста.

19 декабря 2020 года ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет, в котором двое мужчин раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане. По версии авторов телесюжета, один из мужчин хотел вернуть жену, а его знакомый планировал с помощью колдуньи укрепить свой брак. К тем, кто оказывает оккультные услуги, обычно обращаются женщины, а для чеченских мужчин такие поступки унизительны, указали пользователи Instagram, посмотревшие телесюжет.

Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".