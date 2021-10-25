Силовики в Грозном отчитали подростков за блокировку свадебных кортежей

25 октября 2021, 08:28

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Сотрудники полиции отчитали группу подростков, которые блокировали проезд свадебным кортежам для получения денежного вознаграждения по чеченскому обычаю, а их родителей привлекли к ответственности, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный". Пользователи Instagram, посмотревшие репортаж, усомнились в способности полицейских повлиять на древний обычай.

24 октября на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram был опубликован видеорепортаж о проведении силовиками в Грозном профилактических бесед с детьми, блокирующими свадебные кортежи. К записи прикреплен ролик, на кадрах которого показаны дети, бегущие перед машинами из свадебных кортежей. Далее показаны силовики в зале заседания, затем – группа силовиков, которая беседует с подростками. Один из полицейских ведет с ними разговор, подростки стоят опустив головы.

За последние две недели были доставлены в полицию 12 несовершеннолетних, которые перекрывали дорогу свадебным кортежам, рассказал в сюжете начальник ПДН ОМВД по Грозному Тимур Энгеноев. "В отношении их родителей были приняты меры административного воздействия. То есть, в отношении родителей были составлены материалы административные о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей", – сказал Энгеноев.

К 08.15 мск эта публикация на странице ЧГТРК Грозный в Instagram, на которую подписаны около 999 тысяч пользователей, набрала около 41,8 тысячи просмотров и 127 комментариев. Часть их авторов назвала неуместным порицание детей за традицию блокировать свадебные кортежи. "Родителям штраф, а детей на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Зато план по нарушениям выполнят и казну пополнят. Нашли новый способ. Этот обычай был с давних времён, только вот сейчас все под запретом. Шаг влево, шаг вправо – расстрел (шутка конечно, но грустная)", – написал пользователь novosibi.live.

"А не лучше будет ограничить скорость водителям свадебных кортежей, а то гоняют на перегонки, а дети есть дети. И кстати такой обычай у нас был всегда", – высказал схожее мнение пользователь umm_hasan_rigaho.

"А нельзя просто остановить и дать денег этим детям . Лучше с водителями проводить беседы, а не с детьми", – считает пользователь _hafsa_koreya_95. "Запретите разбрасывать деньги, вот и не будут дети бросаться под машины", – предложил пользователь reclama_v_groznom_95.

Другая часть пользователей поддержала мероприятие силовиков в Грозном. "Это просто кошмар какой-то! Они блокируют движение автотранспорта, из-за этого страдают люди, не имеющие никакого отношения к свадьбе, прошлое воскресенье из-за таких, стояли в пробке", – отметил пользователь __lyuchiya_.

Напомним, что силовики в Чечне неоднократно проводили разъяснительные беседы с детьми, блокирующими свадебные кортежи и их родителями. Так 21 октября 2019 года стало известно, что региональная прокуратура начала проверку после публикации в Instagram видео, на кадрах которого дети требуют "выкуп" у участников свадебного кортежа на улице Грозного. При этом часть грозненцев высказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что эта древняя свадебная традиция в условиях современного дорожного трафика в городских словиях опасна. С этой точкой зрения согласились опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Также 15 апреля 2018 года силовики в Грозном отчитались о проведении бесед с детьми из-за их участия в блокировании свадебных кортежей. Грозненцы тогда также полярно оценили этот древний свадебный обычай. При этом часть горожан отметила, что изжить старинные обычаи и традиции не удастся даже при большом желании.