Резонансное видео вызвало споры о свадебных обычаях в Чечне

21 октября 2019, 11:29

Прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором дети требуют "выкуп" у участников свадебного кортежа на улице Грозного. Местные жители и пользователи Instagram высказали противоречивые точки зрения об уместности древней свадебной традиции в условиях современного дорожного трафика.

Прокуратура Чечни начала проверку после публикации в Instagram видеоролика, на котором дети выбегают на проезжую часть дороги в центре Грозного перед свадебным кортежем, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры.

"На видео запечатлена группа несовершеннолетних детей, которая, несмотря на поток автотранспорта, выбегает на проезжую часть, держа друг друга за руки, чтобы преградить путь движущемуся свадебному кортежу. Организована проверка с целью установления личностей этих детей и их родителей для дальнейшего разбирательства", - сказал он.

Видеоролик первоначально был опубликован в закрытом аккаунте Instagram, прокуратура Чечни разместила его на своей странице в Instagram 18 октября. На кадрах видны три ребенка, которые пытаются, взявшись за руки, остановить машину в крайнем левом ряду проезжей части, уворачиваясь от машин, едущих в среднем ряду и во встречном направлении. При этом некоторые водители проезжают мимо мечущихся по дороге детей, не притормаживая.

Публикация на странице прокуратуры Чечни набрала, по состоянию на 11.28 мск, почти 4,4 тысячи просмотров, под ней размещен 31 комментарий. Авторы некоторых из них выразили возмущение кадрами видео.

"Чудом никто не пострадал", - написал, в частности, fox_mulder95. "Действительно, лишь по счастливой случайности никто не пострадал", - согласился пользователь oneill9999.

"Пора остановить это попрошайничество", - высказал мнение may15.00. "Полностью согласен", - ответил qwerty1886095. "Давно пора к жесткой ответственности", - предположил marlboro_ne_kurit.

"Почему ни один водитель не остановился и не вывел этих детей с дороги, все машины проезжают мимо, как будто это их не касается. На это тоже надо обратить внимание", - посоветовал правоохранителям medni_318_.

Обычай останавливать свадебные кортежи для получения "выкупа" в последние годы изменился, констатировал сотрудник полиции Чечни Ибрагим. "Это стало прерогативой детей и подростков, которые в стремлении получить относительно небольшие деньги создают на дорогах аварийные ситуации и подвергают свои жизни серьезной опасности. Для этого могут и на трассу выбегать перед машинами, и дорогу перегораживать всем, что попадется под руку. Это достаточно серьезная проблема", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обычай требовать "выкуп" у участников свадебных кортежей стал опасным занятием, согласен житель Грозного Ризван. "Времена другие, машин на дорогах много, и погоня за вознаграждением может привести к тяжелым последствиям. Я недавно был на свадьбе родственника, дети чуть ли не под колеса машины бросались, только реакция водителя спасла от беды", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ризван.

Напомним, что в апреле 2018 года полицейские провели разъяснительную беседу с подростками, блокировавших проезд свадебных кортежей в центре Грозного, и их родителями.

Чеченский обычай «ловить» свадебные кортежи имеет такие же древние корни, как и традиция стрелять в воздух на свадьбе, рассказал тогда "Кавказскому узлу" чеченский этнограф Хасан Алиев. "Свадебному кортежу перекрывают дорогу и требуют «выкуп» - обычно в первой машине кортежа сидит кто-то родственник или друг жениха, который и расплачивается за проезд мелкими купюрами", – рассказал он.

Однако если раньше "любой старик" мог остановить кортеж, положив на дорогу свой посох, то теперь дети, которые перегораживают дорогу, подвергают себя опасности и вызывают раздражение участников церемонии, отметил Хасан Алиев.