Кавказоведы призвали пересмотреть свадебную традицию остановки кортежей

21 октября 2019, 21:24

Традиция остановки свадебного кортежа ради выкупа существует и в Чечне, и в соседних регионах, но в городских условиях она становится опасной. Властям следует принять меры, чтобы обычай не приводил к авариям и травмам, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором дети требуют "выкуп" у участников свадебного кортежа на улице Грозного. Местные жители и пользователи Instagram высказали противоречивые точки зрения об уместности древней свадебной традиции в условиях современного дорожного трафика.

Обычай останавливать свадебные кортежи для получения "выкупа" в последние годы изменился. Дети и подростки, стремясь получить деньги, создают на дорогах аварийные ситуации и подвергают свои жизни серьезной опасности, отметил сотрудник чеченской полиции. В апреле 2018 года полицейские уже проводили разъяснительную беседу с подростками, блокировавшими проезд свадебных кортежей в центре Грозного.

Традиция останавливать свадебный кортеж возникла во времена, "когда горцы скакали на конях, невест везли на ишаках, а машин не было и в помине", рассказал "Кавказскому узлу" директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, публицист Руслан Гереев.

Требование оплатить дорогу является, по его словам, "символическим адатом". "Совершенно необязательно было отдавать деньги, изначально платили едой или вином", - отметил Гереев. Традиция появилась в связи с необходимостью накормить знакомых, жителей своего аула и родственников: поскольку банкетных залов в те времена не было, угощение раздавалось на улице.

"Подобные традиции есть у всех кавказских народов и ее нельзя воспринимать буквально. Плата эта чисто символическая, это просто красивый ритуал. Сегодня традиция останавливать кортеж несет опасность – в связи с тем, что теперь с живых коней все пересели на "железных". Действительно, это приводит к массе аварийных ситуаций", - сказал публицист.

Гереев полагает, что традиция изменит формат, однако полностью не исчезнет. "Отказываться от традиции никто не захочет. Сейчас все чаще во главе кортежа едет авторитетное лицо, которое регулирует скорость, останавливается тогда, когда необходимо, а остальные автомобили подчиняются. Это дает положительный эффект, но проблема остается", - добавил он.

"Такой обычай не только у чеченцев. Но на городской дороге это очень опасно. Это родители должны объяснить своим детям", - написал в комментариях к публикации в Instagram "Кавказского узла" пользователь m._b23. "Это везде на Кавказе", - подтвердила savlokhovatatiana.

Жители Кавказа в целом и Чечни в частности вряд ли готовы просто так отказаться от традиции, считает координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

"Это старый красивый горский обычай, он пользуется популярностью и не будет отменен. Кроме того, традиция - она на то и традиция, чтобы соблюдать ее как в крупных городах, где оживленный трафик, так и в отдаленных аулах, где дорожное движение слабое. Не надо бороться с традицией, нужно позаботиться о практической реализации безопасности на дорогах – например, установить побольше "лежачих полицейских", снизить скоростной режим. Неплохо было бы приставить к крупным кортежам [инспектора] – и гостям, и супругам будет приятно", - сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимо на законодательном уровне ввести запрет на остановку машин в рамках такой традиции, полагает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Это очень опасно и может привести к трагедии. Я считаю, что власти крупных городов должны рассмотреть вопрос и законодательно запретить остановку автомобилей, разработать меры профилактики, довести до граждан опасность такой традиции. Разумеется, ее стоит оставить в сельских районах, но не в городах. Кроме того, такой вид требования денег вызывает негативную реакцию у участников кортежа", - заявил Гуня корреспонденту "Кавказского узла".

"Надо это прекратить. Много случаев травм, рассказал мне мой знакомый травматолог", - написал grozny_yurist_advokat в комментариях к публикации в Instagram "Кавказского узла". "Такое в городах уже не встретишь. В селе еще может быть", - считает пользователь Instagram alievaalishka050.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко находит традицию остановки кортежа достаточно редкой. "Честно говоря, я никогда не видел [как происходит действо]", - сказал востоковед корреспонденту "Кавказского узла".