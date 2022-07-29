Житель Кубани обвинен в дискредитации военных

29 июля 2022, 00:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жителя Приморско-Ахтарского района Геннадия Владимирова, обвиненного в дискредитации российских вооруженных сил, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Силовики составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении Геннадия Владимирова, его дело поступило в Приморско-Ахтарский райсуд, следует из карточки дела на сайте суда. Что именно совершил житель Кубани, не сообщается.

Суд назначил рассмотрение дела Владимирова на 11 августа.

Комментариев Владимирова относительно обвинения в дискредитации военных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июня стало известно о втором административном протоколе по статье о дискредитации вооруженных сил на координатора движения "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева. Поводом для административного дела стала пацифистская публикация активиста в соцсети.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.