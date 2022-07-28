Краснодарский активист получил второй протокол о дискредитации армии

28 июля 2022, 19:56

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Силовики из Краснодарского края составили второй административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил на координатора движения "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля силовики задержали краснодарского активиста Виталия Немцева, объяснив это ориентировкой на его машину. На активиста составили протокол по статье о дискредитации российской армии. 16 июля стало известно, что суд в Краснодаре прекратил административное дело Виталия Немцева, участвовавшего в пацифистской акции 24 февраля. Немцеву вменялось неповиновение полицейскому (статья 19.3 КоАП РФ), так как, по данным силовиков, он отказался предъявить паспорт. В феврале суд вернул дело в полицию на доработку, так как в протоколе были допущены ошибки. При новом рассмотрении дело было прекращено.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего участники пацифистских пикетов, в том числе на Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

На активиста из Краснодарского края, координатора движения "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева составили второй протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП).Поводом для административного дела стала пацифистская публикация активиста в Facebook*, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Первый протокол по дискредитации уже поступил в Ленинский суд Краснодара, заседание назначено на 3 августа, следует из карточки дела на сайте суда.

Немцев заявил, что в случае признания его виновным намерен оспаривать приговор. "Оспаривать буду 100%, если будет постановление о привлечении к административной ответственности. Мне уже угрожали уголовным делом (уголовное преследование грозит при повторном привлечении по данной статье в течение года. - Прим. "Кавказского узла"), но в нашем крае еще нет ни одного уголовного дела. Мне тоже сказали, что следом будет уголовка, только непонятно: должно ли постановление и второй протокол вступить в силу", - привел сегодня его слова "Кавказ. Реалии"***.

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