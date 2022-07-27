Активистка "Пушкинского дола" начала голодовку в Геленджике

27 июля 2022, 23:26

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Руководитель некоммерческого союза "Пушкинский дол" Марина Антипина отказалась принимать пищу, требуя от чиновников решить проблему арендаторов коттеджного поселка. Власти проигнорировали пикеты пятерых активистов "Пушкинского дола".

Как писал "Кавказский узел", жители Геленджика неоднократно проводили акции протеста, пытаясь добиться внимания властей к проблеме коттеджного поселка "Пушкинский дол". В частности, 13 июля пикет у администрации Геленджика провел активист "Пушкинского дола". 11 июля аналогичную акцию протеста провел там же инвалид-колясочник Александр Еремеев. 25 июля руководитель некоммерческого союза "Пушкинский дол" Марина Антипина анонсировала голодовку на набережной в Геленджике с требованием к чиновникам решить проблему арендаторов.

В марте 2020 года суд признал жительницу Крымска Инну Кущ виновной в мошенничестве при продаже участков в коттеджном поселке "Пушкинский дол" и приговорил к четырем годам колонии-поселения. По версии следствия, она ввела в заблуждение более 150 человек, ущерб потерпевшим превысил 138,5 миллиона рублей. Владельцы коттеджей заявили, что приобретение участков было законным, однако после совершения сделок землю поселка вернули в категорию земель лесного фонда, а суды начали принимать решения о сносе домов и изъятии участков. 8 июня жители Геленджика потребовали от властей решить проблему с земельными участками в поселке.

Сегодня с 11.00 мск Марина Антипина, Виктор Катков, Юрий Шамрай, Лариса и Александр Еремеевы вышли на одиночные пикеты в Геленджике. Они рассказали корреспонденту "Кавказского узла" что проводили пикеты в течение всего рабочего дня, до 18.00 мск.

Акция привлекла внимание жителей и гостей города, однако чиновники проигнорировали пикетчиков, считают активисты. "Чиновникам наплевать на пикетирующих граждан, выйдут, сделают фото и всё. Я вчера (26 июля) до 18.00 мск простояла, три раза меняла плакаты, реакции не было", - рассказала Марина Антипина.

Она сообщила, что сегодня с утра начала голодовку: "Пока никаких проблем со здоровьем у меня нет. Я пью только воду и чай. Больше ничего".

Пикетчица сказала, что сегодня уходила с места проведения акции на 13 минут, чтобы подать в администрацию Геленджика уведомление о проведении шествия 10 августа. "Я позвонила в отдел внутренней политики администрации и попросила спуститься ко мне, сказала, что готова передать уведомление [...] Чиновница спустилась, подписала мне уведомление", - рассказала Антипина.

Она пояснила, что находиться у здания администрации и голодать будет круглосуточно, до тех пор, пока администрация не решит проблему.

"Я и другие арендаторы «Пушкинского дола» решили коллегиально, что я буду ставить машину на стоянку около администрации и ночевать буду в ней. Неподалеку будут дежурить наши арендаторы, чтобы не было никаких провокаций [...] Полицейские мне сказали, что тут каждый метр охвачен камерами, в том числе и на стоянке. Поэтому я буду ночевать на стоянке, а утром опять буду выходить к мэрии. Встречать чиновников, идущих на работу, и провожать их с работы", - сказала Антипина.

Второй пикетчик, инвалид-колясочник Александр Еремеев, сообщил, что целый день проводил акцию с плакатом, на котором было требование об отставке мэра. Его мама Лариса Еремеева стояла с плакатом с требованием об отставке губернатора Краснодарского края, добавил он.

Виктор Катков сказал, что вышел на акцию с требованием об отставке главного архитектора Геленджика. По словам Юрия Шамрая, на его плакате было требование отправить в отставку заммэра Геленджика.

"Я благодарна Марине Антипиной за ее стойкую гражданскую позицию [...] Oна жертвует ради нас всех своим здоровьем. Голодовка - это сложное испытание, и ночевки в машине тоже", - заявила Лариса Еремеева.

Она рассказала, что на ее пикет реагировали прохожие, поддерживали добрыми словами. Но ни один чиновник не подошел и не спросил, как он может помочь решить проблему, посетовала Еремеева.

Пикетчик Юрий Шамрай напомнил, что для решения проблем арендаторов была составлена дорожная карта, "про которую чиновники вдруг забыли".

В сентябре 2017 года в Москве в Федеральном агентстве лесного хозяйства прошло заседание. По его итогам была составлена дорожная карта мероприятий для решения проблем арендаторов "Пушкинского дола", сообщил 18 октября со ссылкой на пресс-службу администрации Геленджика телеканал "Кубань 24" на своем сайте. Арендаторам земельных участков представили дорожную карту, они ее поддержали и "высказали готовность к поступательной совместной работе с представителями власти", сказали в администрации.

На сайтах администрации Геленджика и администрации Краснодарского края комментариев по поводу пикетов и голодовки арендатора по состоянии на 23.00 мск сегодня нет.

Напомним, 29 мая Марина Антипина рассказала "Кавказскому узлу", что членами НС "Пушкинский дол" являются 237 человек. По ее словам, участие в процессе перевода земель приняли 283 человека, у которых в аренде 317 участков. При этом в поселке живут 230 человек, в том числе 59 пенсионеров, 70 детей, 11 инвалидов, а также есть ветераны труда и участники боевых действий, многодетные семьи. "У большинства - это единственное жилье. Земли в поселке продавались абсолютно открыто. Деньги брались также открыто, и открыто совершались все сделки купли-продажи. Только после того, как был продан последний участок, власти края увидели, что это незаконно, и стали через суды выселять людей. Но, несмотря на решения судов, никто не выселен. Мы стоим на своем и требуем узаконить наш поселок и внести его в генплан", - заявила Марина Антипина.

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