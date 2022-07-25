Пикеты в поддержку Гаджиева нашли отклик у махачкалинцев

25 июля 2022, 18:42

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Прохожие и водители машин в Махачкале сегодня выражали поддержку участникам одиночных пикетов в защиту арестованного Абдулмумина Гаджиева, рассказали коллеги журналиста и активист Салим Халитов. Силовики не пытались помешать акциям, указали они.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. Сегодня такие пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Магомед Магомедов, который провел одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики не пытались помешать акции.

При этом, по его словам, внимание со стороны прохожих и водителей автомобилей, проезжавших мимо места пикета, было "на высоком уровне". "Со стороны прохожих реакция была активная. Кто-то сканировал QR-код, который находится на плакате, чтобы смотреть уже спокойно в домашних условиях [публикации про Абдулмумина Гаджиева]", - рассказал Магомедов.

Старые публикации Гаджиева продолжают выходить на страницах "Черновика" в рамках религиозной колонки, редактором которой был Гаджиев, добавил журналист.

Реакция силовиков на пикет учредителя "Черновика" также была «спокойной», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магди Камалов. По его мнению, попытки помешать пикетам силовики предпринимают лишь на фоне приездов крупных чиновников, а в остальное время не пытаются сорвать акции. "Вот эти дни, когда [силовики] говорят, что [пикетчик] хотел броситься под машину, это все совпадает с приездом кого-то [федерального чиновника]", - поделился наблюдениями Камалов.

11 июля Магомед Магомедов, вышедший на пикет в защиту Гаджиева, был задержан. Вместе с ним был задержан корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов*, снимавший пикет как сторонний наблюдатель. В тот же день журналисты были отпущены, а полицейские объяснили задержание тем, что решили убрать плакат с глаз московских чиновников, кортеж которых должен был проезжать там. 18 июля на том же месте пикет в поддержку Гаджиева провел активист Салим Халитов. По словам активиста, силовики пытались убедить его явиться в отдел полиции и даже сообщили про поступившую информацию о том, что он хочет в ходе акции прыгнуть под машину.

Салим Халитов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня присутствовал на месте пикетов, так как время их проведения совпало с временем его прогулки. Прохожие и водители автомобилей выражали поддержку пикетчикам, отметил Халитов. В то же время силовики не реагировали на акции и не мешали им, уточнил он.

Напомним, 9 мая силовики сорвали пикет Магди Камалова в поддержку Абдулмумина Гаджиева, учредителю "Черновика" пришлось пройти в отдел полиции. Пикет был проведен в другом районе Махачкалы из-за празднования Дня Победы, а полицейские из этого района сорвали акцию солидарности, так как приняли ее за акцию протеста, предположили коллеги Абдулмумина Гаджиева.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* Мурад Мурадов внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.