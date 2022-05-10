Коллеги Гаджиева связали срыв акции в его поддержку с непрофессионализмом полиции

10 мая 2022, 10:41

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Участники регулярных акций в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева 9 мая перенесли место проведения пикетов в другой район Махачкалы из-за празднования Дня Победы. Но силовики этого района сорвали одиночный пикет, так как приняли акцию солидарности за акцию протеста, считают коллеги Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 мая силовики в Махачкале сорвали пикет коллеги Абдулмумина Гаджиева. Учредителю газеты "Черновик" Магди Камалову пришлось прервать акцию в поддержку Гаджиева по требованию силовика и пройти с ним в отдел полиции.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика". Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Коллеги Гаджиева 9 мая не смогли провести акцию в его поддержку на привычном месте – на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова – из-за намеченных мероприятий, в том числе акции "Бессмертный полк". Поэтому они решили провести акции в сквере по проспекту Гамзатова напротив республиканского ортопедотравматологического центра, рассказал журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов.

Первый пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить уголовное преследование против него. Второй одиночный пикет проводил учредитель "Черновика" Магди Камалов, он требовал "Свободу журналистике", рассказал Юсупов.

Во время пикета к Камалову подошел сотрудник полиции и потребовал, чтобы он проследовал в ОМВД по Ленинскому району. Силовик сообщил, что Камалов похож на человека, который находится в розыске. После чего Камалов сказал, что если это просьба, то он имеет право отказать, но сотрудник правоохранительных органов ответил, что это требование и настоятельно порекомендовал Камалову последовать в отдел полиции. Камалов решил пройти в отдел полиции, а Юсупов и Магомедов стали ожидать его у здания отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы. После полуторачасового пребывания в отделе полиции, Камалов вышел оттуда, рассказал Идрис Юсупов.

По его мнению, полицейский использовал формальную причину для того, чтобы не допустить проведение одиночных пикетов.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов считает, что резкую реакцию силовиков вызвала смена места проведения акций. Территория на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова, где обычно проходили еженедельные акции в поддержку Гаджиева, относится к ОМВД по Советскому району. И за время проведения акций, у сотрудников ОМВД по Советскому району сложилось понимание, что активисты реализуют свое законное право на выражение мнения. Однако та территория, на которой журналисты 9 мая проводили одиночные акции, находится под ответственностью ОМВД по Ленинскому району, сотрудники которого еще не выработали свою позицию к таким акциям.

"Они не сталкивались с мероприятиями подобного рода на своей территории, и поэтому не совсем понимали, как правильно на них реагировать", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, во время пикета к нему подошли сотрудники полиции и потребовали объяснить цель акции, а затем потребовали документы, удостоверяющие личность. Магомедов получил указание явиться после пикета в отдел полиции. Через некоторое время к месту проведения одиночной акции прибыл начальник ОМВД по Ленинскому району и потребовал у Магди Камалова, который на тот момент проводил одиночную акцию, последовать в отдел полиции, рассказал Магомедов.

По его мнению, действия силовиков были направлены на срыв одиночной акции, а озвученная силовиками причина, что Камалов похож на человека, находящегося в розыске, является лишь формальностью.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали в 2019 году участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Учредитель "Черновика" Магди Камалов рассказал, что после прибытия в полицию, он прошел в кабинет начальника отдела, которым оказался тот силовик, который ему предложил проехать в участок. Полицейский показал ему фоторобот человека, который действительно был похож на Камалова. Однако личные данные разыскиваемого силовик не сообщил. Камалов подчеркнул, что это была не фотография преступника, а составленный фоторобот.

Он также предположил, что силовики отреагировали резко на акцию протеста из-за того, что в их районе они проводятся редко.

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