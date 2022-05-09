Силовики в Махачкале сорвали пикет коллеги Абдулмумина Гаджиева

09 мая 2022, 15:19

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Учредителю "Черновика" Магди Камалову пришлось прервать одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева по требованию силовика и пройти с ним в отдел полиции, сообщил сотрудник издания Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, в том числе учредитель издания Магди Камалов, регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. 2 мая, помимо плаката с требованием освободить Гаджиева, пикетчики держали плакаты с надписями "Свободу журналистике" и "Свободу политзаключенным".

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Сотрудник полиции сегодня "настоятельно потребовал" от учредителя "Черновика" Магди Камалова, вышедшего на пикет, пройти с ним в ОМВД по Ленинскому району, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

По его словам, журналисты планировали провести три одиночных пикета, в том числе пикет с требованием освободить Гаджиева, на привычном месте - на пересечении улиц Дахадаева и проспекта Гамзатова. Однако сотрудники полиции попросили не проводить там пикеты, так как там было запланировано шествие "Бессмертного полка".

Журналисты поменяли локацию и переместились в аллею на проспекте Гамзатова, рядом с республиканским травматологический центром, рассказал Магомедов. По его словам, первым одиночный пикет с требованием освободить Гаджиева провел он сам, а затем его сменил Магди Камалов с плакатом "Свободу журналистике".

Во время пикета к Камалову подошёл сотрудник полиции и сказал, что пикетчик похож на человека, находящегося в розыске. Камалов подчинился требованию пойти в отдел полиции и, по состоянию на 14.30 мск, находился там. Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов находятся около здания ОМВД и ожидают выхода Камалова из отдела полиции, рассказал Магомедов.

Ни к самому Магомеду Магомедову, ни к Идрису Юсупову, которые также находились рядом с Камаловым в время пикета, у полицейского претензий не было, подчеркнул журналист "Черновика".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали в 2019 году участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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