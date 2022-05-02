Коллеги Гаджиева провели одиночные пикеты в Махачкале

02 мая 2022, 14:56

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Дагестанские журналисты на трех одиночных пикетах в Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева и выступили за освобождение политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 18 апреля два пикета в его поддержку вызвали одобрительную реакцию горожан. По словам журналиста Магомеда Магомедова, лишь один прохожий выразил сомнение, что одиночной акцией можно что-то решить, и потребовал не отвлекать людей.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Одиночные пикеты в поддержку Гаджиева прошли сегодня в традиционном месте - на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, неподалеку от комплекса зданий республиканских МВД и УФСБ, сообщил "Черновик".

"Наши требования к властям остаются те же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного […] уголовного дела, возбужденного в отношении нашего коллеги!", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Пикеты поочередно провели трое коллег Гаджиева, следует из серии проиллюстрированных фотографиями публикаций в Telegram-канале издания. Помимо плаката с требованием освободить Гаджиева, пикетчики держали плакаты с надписями "Свободу журналистике" и "Свободу политзаключенным". Освободить политзаключенных требовал, в частности, на пикете журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Напомним, 29 апреля на заседании суда по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева были допрошены по видеосвязи главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев и учредитель газеты Магди Камалов. Главред "Черновика" сообщил в суде, что Гаджиев не предлагал опубликовать какую-либо статью об Исраиле Ахмеднабиеве (Абу Умаре Саситлинском), а Магди Камалов заявил, что интервью с проповедником, объявленным в розыск по обвинению в терроризме, было сделано по его заданию.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали в 2019 году участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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