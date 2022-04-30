Руководители "Черновика" опровергли обвинения в адрес Абдулмумина Гаджиева

30 апреля 2022, 04:23

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На заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева выступили главред дагестанской газеты "Черновик" Маирбек Агаев и учредитель издания Магди Камалов. Они подчеркнули, что знакомы по работе только с Гаджиевым. Агаев отметил, что Гаджиев не предлагал опубликовать какую-либо статью об Исраиле Ахмеднабиеве (Абу Умаре Саситлинском), а Камалов сообщил, что интервью с проповедником, объявленным в розыск по обвинению в терроризме, было сделано по его заданию.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний. 14 апреля адвокат Арсен Шабанов сообщил, что суд приступил к допросу свидетелей защиты. 21 апреля суд продлил меру пресечения Гаджиеву, Ризванову и Тамбиеву до 28 июля.

На заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева 29 апреля по видео-конференц-связи были допрошены главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев и учредитель газеты Магди Камалов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Маирбек Агаев пояснил, что из всех трёх подсудимых знаком только с Абдулмумином Гаджиевым, Камалов также отметил, что знаком только с Гаджиевым.

Первым из свидетелей был допрошен Маирбек Агаев. Он рассказал, что знаком с Абдулмумином Гаджиевым с 2009 года - с момента трудоустройства Агаева в газету "Черновик". Главный редактор "Черновика" пояснил, что не знает, с какого именно времени работал Гаджиев в газете, однако отметил, что к моменту его прихода в издание Гаджиев там уже работал. Он также пояснил, что у Гаджиева в редакции не было своего рабочего места, журналист преимущественно работал удаленно.

Агаев охарактеризовал Гаджиева как "воспитанного, очень дисциплинированного" сотрудника.

Адвокат Арсен Шабанов упомянул, что на одном из предыдущих заседаний свидетель рассказал, что в апреле 2013 года Ахмеднабиев заходил в редакцию "Черновика" именно к Гаджиеву. Шабанов спросил у Агаева, "знает ли он что-нибудь" о визите Ахмеднабиева в редакцию "Черновика". Агаев ответил, что не видел Ахмеднабиева в редакции.

На вопрос Шабанова, знакома ли Агаеву статья "Ислам это не похороны и нашиды", опубликованная в еженедельнике "Черновик" в ноябре 2009 года, Агаев ответил, что начал работать в еженедельнике в декабре 2009 года и не был знаком с этой статьей Гаджиева. Затем адвокат спросил, известно ли Агаеву, по чьей инициативе и с какой целью была опубликована эта статья Гаджиева, на что главный редактор "Черновика" ответил, что ему это неизвестно. "Я не мог этого знать, потому что я там не работал [на момент публикации статьи]", - отметил он.

Тогда Шабанов спросил, знакомо ли Агаеву содержание статьи Гаджиева "А для нас и один день без воды - испытание", которая была опубликована в "Черновике" в мае 2013 года. Агаев отметил, что эта статья ему знакома, и подтвердил, что она была опубликована в газете "Черновик". Он также отметил, что в период публикации статьи не был главным редактором газеты. "Могу предположить, что было редакционное задание", - предположил Агаев, при этом уточнив, что инициативу может проявить и сам автор, и руководитель издания.

На вопрос адвоката, предлагал ли Гаджиев опубликовать какие-либо другие статьи про деятельность Исраила Ахмеднабиева, Агаев отметил, что при нем такого никогда не было. "Я не помню, чтобы он хотя бы раз предлагал опубликовать статью, связанную с Ахмеднабиевым", - пояснил Агаев в ответе на вопрос адвоката. Агаев также пояснил, что на его памяти Гаджиев никогда не рассказывал про Ахмеднабиева и никогда не слышал, чтобы Гаджиев давал какой-либо отзыв об Ахмеднабиеве.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме.

На вопрос Шабанова возникали ли ранее у властей претензии к публикациям Гаджиева в газете "Черновик", Агаев отметил, что таких претензий к его публикациям не было. "Абдулмумин Гаджиев, наверное, единственный сотрудник газеты "Черновик" за всю историю газеты, к чьим статьям не было вообще никаких претензий ни со стороны органов власти, ни [со стороны] правоохранительных [органов] тем более", - сказал Агаев.

Главный редактор "Черновика" отметил также, что редакция не получала каких-либо предостережений от прокуратуры из-за публикации статей Абдулмумина Гаджиева.

Абубакар Ризванов спросил Агаева, кто был главным редактором "Черновика" в 2009 году, когда он начал работать в газете. Агаев ответил, что на тот период главным редактором еженедельника была Надира Исаева. Ризванов также спросил у Агаева, сколько времени Исаева занимала пост главного редактора в период, когда Агаев уже работал в редакции. Агаев отметил, что в конце 2010 или в начале 2011 года Исаева переслала быть главным редактором "Черновика".

На вопрос Ризванова, что именно стало причиной ухода Исаевой с поста главного редактора, Агаев ответил, что она ушла после того, как был избран новый главный редактор. "Должность главного редактора "Черновика" - это выборная должность. С момента основания газеты эта процедура выборов происходит каждые два года. Она ушла [с поста главного редактора] после того, как мы избрали нового главного редактора", - пояснил Агаев.

Он также пояснил, что после того, как Исаева не была переизбрана на пост главного редактора еженедельника, она несколько недель проработала в должности заместителя главного редактора, а потом уволилась из газеты.

На вопрос Ризванова, могли ли сотрудники газеты публиковать статьи без согласования с главным редактором, Агаев ответил, что "заявить какой-либо материал" могли и тогда, когда главным редактором была Исаева, могут и сейчас, когда этот пост занимает сам Агаев, однако исходный материал проходит редакцию руководителя газеты и обсуждается на редакционной коллегии. Агаев также уточнил, что публикация в газете какой-либо статьи без согласования с главным редактором было "практически не возможно".

Камалов: Гаджиев не хотел брать интервью у Ахмеднабиева

Вторым в качестве свидетеля защиты был допрошен учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. В своих показаниях он рассказал, что Абдулмумин Гаджиев работал в "Черновике" при Гаджимураде Камалове. Он также сообщил, что знает Гаджиева с 2012 года - с момента, когда сам Камалов переехал в Махачкалу после убийства Гаджимурада Камалова.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года, недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. В организации и убийстве Хаджимурада Камалова обвинены четверо уроженцев Дагестана - Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов, Магомед Абигасанов и Шамиль Исаев. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33 ст. 277 (организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля), чч. 1,2 ст. 209 (бандитизм), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК России, в зависимости от той роли, которую, по версии следствия, они исполняли в преступлении.

Камалов пояснил, что у Гаджиева не было рабочего места в редакции "Черновика". "Он писал материалы и скидывал на рабочую почту. Мы получали этот материал, читали, проводили корректуру и публиковали. Если были какие-то замечания либо принимали решение не публиковать - то мы не публиковали", - отметил он.

На вопрос адвоката, встречался ли Исраил Ахмеднабиев с Гаджиевым, Камалов отметил, что в 2013 году, после возвращения Ахмеднабиева из поездки по Африке, где он проводил благотворительные акции, Камалов дал редакционное задание Гаджиеву взять у него интервью.

Со слов Камалова, он, как руководитель издания, понимал, что тема интервью будет интересна для широкого круга читателей "Черновика". "К тому времени [к моменту решения взять интервью] Ахмеднабиев не был ни в розыске, у него не было никаких обременений, к нему не было никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Я понимал, что [интервью с Ахмеднабиевым] аудитории будет интересно", - рассказал он.

При этом Камалов подчеркнул, что Гаджиева пришлось уговаривать взять интервью у Ахмеднабиева. "Он [Гаджиев] говорил, что здесь, в Дагестане надо бедным помогать, не нужно для этого уезжать куда-то. Он не хотел брать это интервью, но я понимал, что это будет интересно для аудитории, и все-таки настаивал на своем", - рассказал Камалов.

Камалов также рассказал, что передал Гаджиеву контакты Ахмеднабиева, а через некоторое время текст интервью поступил на редакционную почту. Текст после поступления на почту прошел дополнительную проверку, ничего крамольного редакционный совет не обнаружил. "Мы его начали смотреть, насколько оно соответствует законодательству, нет ли никаких нарушений, после этого [проверки интервью] мы его опубликовали", - рассказал Камалов.

Он повторил, что на момент интервью Ахмеднабиев не был в розыске, к нему не было никаких претензий со стороны правоохранительных органов.

На вопрос адвоката Шабанова, в чем заключается работа самого Магди Камалова в редакции, он ответил, что вся организационная работа издания находится под его ответственностью. Он также сообщил, что "иногда" на страницах еженедельника выходят "колонки" под его авторством.

На вопрос адвоката, вычитывает ли редакция каждый текст, поступающий от журналистов издания, Камалов ответил, что каждый текст вычитывается и обсуждается, прежде чем опубликовать. Кроме журналисткой оценки каждому тексту даётся и юридическая оценка, чтобы исключить "нарушение законодательства ненароком", уточнил он.

Шабанов также спросил, знаком ли Камалову благотворительный фонд "Ансар", на что тот отметил, что ему ничего не известно о нем.

На вопрос адвоката, упоминался ли данный благотворительный фонд на страницах "Черновика", Камалов отметил, что публикаций с упоминанием этого благотворительного фонда в рекламных целях не было. "После того, как были судебные заседания [по уголовному делу Абдулмумина Гаджиева], там слишком много стали говорить, что мы что-то рекламировали. Я специально все подшивки смотрел. Нет публикаций [с рекламированием благотворительного фонда "Ансар"]. Если есть, покажите мне, где "Ансар" упоминается, и мы его рекламируем", - сказал Камалов.

Адвокат также спросил у Камалова, знакома ли ему статья Гаджиева "Ислам - это не похороны и нашиды", опубликованная в "Черновике" в ноябре 2009 года, учредитель издания ответил, что в 2009 году находился не в Дагестане и не в курсе того, по чьей инициативе была написана статья. В Дагестан он приехал только в марте 2012 года.

Что касается статьи "А для нас и один день без воды - испытание", то, по словам Камалова, он просил взять это интервью у Ахмеднабиева. "По моей инициативе было взято интервью у Ахмеднабиева, но если бы главный редактор на редколлегии сказал бы, что она не подходит, то ее бы не было", - рассказал Камалов.

Учредитель "Черновика" пояснил, что Гаджиев никогда не предлагал опубликовать тексты о деятельности Ахмеднабиева. Камалов подчеркнул, что Гаджиеву деятельность Ахмеднабиева не нравилась, так как журналист считал, что помощь должна оказываться соотечественникам в первую очередь. Несогласие Гаджиева с позицией Ахмеднабиева выражается и в том, что Гаджиев не хотел брать у Ахмеднабиева интервью даже после того, как было выдано редакционное задание, пояснил он.

Дагестанские журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 18 апреля в Махачкале состоялось два одиночных пикета, которые встретили одобрительную реакцию жителей Махачкалы. По словам пикетчика Магомеда Магомедова, лишь один горожанин выразил сомнение, что одиночной акцией можно что-то решить, и потребовал не отвлекать людей.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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