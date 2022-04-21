Суд продлил арест Абдулмумину Гаджиеву

21 апреля 2022, 23:00

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Южный окружной военный суд оставил под стражей еще на три месяца журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма. Гаджиев осуждал терроризм и не призывал в своих публикациях отказываться от светского образа жизни, заявил в суде правозащитник Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 31 марта адвокат Гаджиева попросил суд приобщить к делу заключение специалистов о результатах лингвистического исследования статей Гаджиева, на что суд ответил согласием. 11 апреля адвокат Арсен Шабанов сообщил, что в Ростовском окружном военном суде приступили к изучению доказательств стороны защиты в рамках дела Гаджиева. 14 апреля адвокат Арсен Шабанов сообщил, что суд приступил к допросу свидетелей защиты. Он также рассказал, что лингвисты проанализировали 26 текстов Гаджиева и не обнаружили там признаков экстремизма.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону, 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний.

В Южном окружном военном суде сегодня состоялось очередное заседание по делу Абдулмумина Гаджиева. На заседании выслушали четырех свидетелей защиты, среди которых был правозащитник Зияутдин Увайсов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Увайсов был опрошен из Махачкалы по видеоконференцсвязи, остальных трех свидетелей по ходатайству защиты Кемала Тамбиева опросили по видеоконференцсвязи из Нальчика, рассказал адвокат.

По словам Шабанова, сегодня суд продлил меру пресечения Гаджиеву, Ризванову и Тамбиеву до 28 июля.

Адвокат рассказал, что на следующих заседаниях планируется продолжить допрос свидетелей защиты. Следующее заседание намечено на 28 апреля, отметил он.

Зияутдин Увайсов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в суде дал показания об Абдулмумине Гаджиеве. Увайсов сказал, что познакомился с Гаджиевым, когда тот преподавал на экономическом факультете Дагестанского государственного университета. Позднее Гаджиев устроился на работу в дагестанский еженедельник "Черновик". Он подчеркнул, что журналист являлся противником террористических организаций.

Увайсов также сказал, что знаком с публикациями Гаджиева на страницах "Черновика", и рассказал, что публикации журналиста призывали соблюдать законы, действующие в стране, и были лишены каких-либо указаний на "отказ от светского образа жизни". Также в своих показаниях Увайсов пояснил, что при личном общении с ним и другими людьми Гаджиев выказывал свое отрицательное отношение к террористическим организациям, в том числе к запрещённой судом в России террористической организации ИГИЛ.

Защитник Кемала Тамбиева Руслан Нагиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Тамбиев полностью не признает обвинений, предъявленных ему следствием.

Адвокат напомнил, что суд не нашел доказательств о применении в отношении Тамбиева пыток. Защита Тамбиева с этим не согласна, отметил Нагиев. Свидетели защиты, допрошенные на заседании, утверждают, что Тамбиев был категорически против радикальных террористических групп, сказал он.

2 июля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил просьбу Кемала Тамбиева обязать силовые ведомства выплатить компенсацию за вред здоровью от не позволенных законом методов следствия. Тамбиев просил взыскать с МВД, Следкома, Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ компенсацию в три миллиона рублей за отказ в медпомощи и причинение вреда здоровью.

Дагестанские журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 18 апреля в Махачкале состоялось два одиночных пикета, которые встретили одобрительную реакцию жителей Махачкалы. По словам пикетчика Магомеда Магомедова, лишь один горожанин выразил сомнение, что одиночной акцией можно что-то решить, и потребовал не отвлекать людей.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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