Эксперты не нашли экстремизма в статьях Абдулмумина Гаджиева

15 апреля 2022, 01:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лингвисты проанализировали 26 текстов дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиненного в финансировании терроризма, и не обнаружили там признаков экстремизма, заявил адвокат Арсен Шабанов. Южный окружной военный суд приступил к допросу свидетелей защиты, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 31 марта адвокат Гаджиева попросил суд приобщить к делу заключение специалистов о результатах лингвистического исследования статей Гаджиева, на что суд ответил согласием. 11 апреля адвокат Арсен Шабанов сообщил, что в Ростовском окружном военном суде приступили к изучению доказательств стороны защиты в рамках дела Гаджиева.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону, 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний.

В Ростовском окружном военном суде 14 апреля состоялось очередное судебное заседание по делу Гаджиева. На заседании продолжился допрос свидетелей защиты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник журналиста Арсен Шабанов.

Защита Абубакара Ризванова представила своих свидетелей, отметил он. Всего было допрошено шесть свидетелей защиты, рассказал адвокат.

По словам Шабанова, сторона обвинения закончила представление доказательств, после чего суд приступил к рассмотрению позиции стороны защиты.

Сторона обвинения полностью поддержала те обвинения, которые были предъявлены на первоначальном этапе, рассказал адвокат. "Позиция обвинения [по уголовному делу] никогда не менялась. Она оставалась неизменной", - пояснил он.

Защита организовала проведение лингвистической экспертизы всех 26 публикаций Гаджиева, приведенных в обвинительном заключении, сказал Шабанов. Эксперты указали, что в этих текстах нет экстремизма, на наличии которого настаивает обвинение. Само заключение проведено федеральными экспертами и оно изложено на 150 страницах, отметил адвокат. "Мы пока выводы огласили, а мотивировку ещё не оглашали [в рамках судебного заседания]",- пояснил он.

Шабанов рассказал, что исследование каждого из 26 текстов Гаджиева проводили два эксперта, один из которых был допрошен непосредственно в зале суда. "Он [специалист], будучи предупрежден об уголовной ответственности, подтвердил [выводы проведенной экспертизы]",- сказал адвокат.

Согласно "Заключению комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования", которое имеется в распоряжении "Кавказского узла", при исследовании 26 публикаций Гаджиева, упомянутых в обвинительном заключении, перед экспертами было поставлено 44 вопроса. В этих текстах Гаджиева, исследованных в рамках экспертизы, отсутствуют "сведения, слова словосочетания, высказывания или фразы, побуждающие к свержению каких либо органов власти в каких-либо государствах", говорится в документе.

Эксперты также пришли к выводу, что в публикациях Гаджиева представленных на экспертизу, "отсутствуют сведения об отделении республик Северо-Кавказского региона из состава Российской Федерации и установления на территории этих республик норм шариатского правления. Отсутствуют слова, словосочетания, высказывания или фразы относящиеся к данной теме и поощряющие указанные действия", - поясняют они.

В проверенных экспертами публикациях "отсутствуют сведения о необходимости отказа от светского образа жизни, а также слова, словосочетания, высказывания или фразы, которые убеждали в необходимости такого отказа", сказано в документе. Более того, отметили эксперты, что в одной из публикаций Гаджиева, представленных на экспертизу, "содержится критика в отношении действий тех мусульман, которые отрекаются от светской составляющей в жизни, от светского образования".

Дагестанские журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 11 апреля в Махачкале состоялись три одиночных пикета. Пикетчики требовали освободить Гаджиева, прекратить давление на журналистов и положить конец политическим преследованиям. Акция привлекла больше внимания горожан, чем предыдущие пикеты, указали они.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.