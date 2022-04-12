Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева заинтересовали махачкалинцев

12 апреля 2022, 00:44

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Коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиненного в финансировании терроризма, провели в Махачкале три одиночных пикета, требуя освободить его, прекратить давление на журналистов и положить конец политическим преследованиям. Акция привлекла больше внимания горожан, чем предыдущие пикеты, указали они.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 4 апреля коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале. На месте их проведения присутствовали коллеги, друзья и родственники арестованного журналиста Гаджиева.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону, 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний.

В центре Махачкалы у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану 11 апреля прошли три одиночных пикета, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" инициатор одного из одиночных пикетов, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Первый пикет с требованием "Свободу журналистике" провел учредитель "Черновика" Магди Камалов, второй одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и немедленного прекращения его уголовного преследования провел сам Магомед Магомедов, а третий пикет с требованием "Свободу для политических заключённых" провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Магомед Магомедов назвал повышенным интерес к одиночным пикетам со стороны прохожих и водителей. Он отметил, что аналогичные акции 4 апреля вызвали меньше интереса.

Сотрудники полиции потребовали от каждого инициатора одиночного пикета письменные объяснения, сказал Магомедов. Каких-либо препятствий в проведении акций со стороны правоохранителей не было, сообщил журналист.

Журналист Идрис Юсупов также отметил возросший интерес прохожих и водителей автомобилей к акциям. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что несколько проходящих мимо людей остановились и с удивлением стали читать требование на его плакате.

Обычный житель Махачкалы имеет общее понимание требования "Свободу для политических заключённых", но не каждый хочет разбираться, имеется ли в преследовании того или иного человека политические мотивы, является ли он политическим заключенным, считает Юсупов.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов отметил, что сейчас журналистика находится под постоянным давлением, а сама профессия "мельчает и сводится к перепечатыванию готовых пресс-релизов". Журналистику разделили на "государственную" и "негосударственную", на "свою" и "не свою", сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "По этим причинам я вышел на одиночный пикет, потому что журналистика должна быть свободной, объективной без каких-то инструкций", - пояснил Камалов.

Он считает, что все больше обычных жителей города начинают понимать его требование "Свободу журналистике". Это понимание отчасти связано с возникшими в последнее время ограничениями для журналистов, сказал Камалов.

Учредитель "Черновика" подчеркнул, что проблема свободы журналистики не ограничивается этим коротким отрезком, проблема "глубже и шире", чем думает обыватель. Определенные издания и средства массовой информации в Дагестане вынуждены жить в условиях постоянного давления, сказал Камалов.

Примером такого давления может служить факт возбуждения административного дела на Telegram-канал "Черновика" из-за репоста, сказал он.

По словам Камалова сообщил, в Telegram-канал был сделан перепост с другого Telegram-канала. "Он (автор публикации) высказал свое мнение, а мы его мнение перепостили. Не добавили туда ни точки, ни запятой, там нет нашего [редакции "Черновика"] ничего", - рассказал Камалов.

В отношении Telegram-канала "Черновика" возбуждено административное дело о распространении фейков, а претензий к автору поста, который является первоисточником размещенной информации, у правоохранительных органов нет, рассказал Камалов. "Дело передадут в суд и будут нас судить якобы за фейки", - посетовал Камалов. Происходящее вокруг "Черновика" актуализирует требование одиночного пикета о свободе для журналистики, считает он.

В Ростовском окружном военном суде приступили к изучению доказательств стороны защиты в рамках уголовного дела Абдулмумина Гаджиева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник Гаджиева Арсен Шабанов.

Защита Гаджиева представила в суде экспертное заключение о том, что ничего экстремистского в статьях Гаджиева, представленных стороной обвинения, нет, сказал адвокат. Также Шабанов рассказал, что в рамках предыдущих судебных заседаний был выслушан эксперт, проводивший данную экспертизу статей Гаджиева. На последующих заседаний будет продолжено изучение позиции защиты, рассказал Шабанов. Каких либо жалоб на содержание у Гаджиева нет, сообщил он.

Напомним, на заседании суда 13 марта адвокат Гаджиева попросил суд приобщить к делу заключение специалистов о результатах лингвистического исследования статей Гаджиева, на что суд ответил согласием.

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