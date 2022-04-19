Махачкалинцы одобрительно отнеслись к пикетам в поддержку Абдулмумина Гаджиева

19 апреля 2022, 02:12

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Два пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиненного в финансировании терроризма, встретили одобрительную реакцию жителей Махачкалы. По словам пикетчика Магомеда Магомедова, лишь один горожанин выразил сомнение, что одиночной акцией можно что-то решить и потребовал не отвлекать людей.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 11 апреля пикеты, по словам их участников, привлекли больше внимания горожан, чем предыдущие.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону, 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний.

В понедельник 18 апреля в центре Махачкалы прошли два пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из пикетчиков, дагестанский журналист Идрис Юсупов, первый пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он потребовал свободы для Абдулмумина Гаджиева и немедленного прекращения уголовного преследования коллеги.

Второй одиночный пикет с требованием свободы для политзаключенных провел сам Идрис Юсупов.

Журналист отметил повышенный интерес к одиночным пикетам среди жителей города. При этом, по мнению Юсупова, прохожие и водители автомобилей реагировали в основном на одиночную акцию Магомеда Магомедова.

По словам журналиста, сотрудники полиции потребовали у каждого из инициаторов одиночного пикета письменные объяснения. Каких-либо препятствий в проведении одиночных пикетов со стороны сотрудников правоохранительных органов не было, добавил он.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, реакция прохожих на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева была достаточно активной, также Магомедова поддержали водители проезжавших мимо автомобилей. По словам журналиста, за время проведения одиночного пикета в поддержку Гаджиева к нему подошли как минимум четыре человека и каждый из них выразил "свое мнение".

Один из водителей автомобилей подчеркнул, что журналист "зря вышел на одиночный пикет", что одиночная акция "не поможет", а сам Магомедов, по слов жителя города, своей одиночной акцией "отвлекает" жителей Махачкалы.

Остальные реакции со стороны прохожих были в поддержку одиночного пикета, пояснил Магомедов.

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