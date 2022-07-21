Сочинцы оспорили признание их дома аварийным

21 июля 2022, 09:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновники требуют расселения и сноса дома по Курортному проспекту на основании заключения эксперта, признавшего дом аварийным после визуального осмотра, рассказали жильцы, оспорившие требование властей в суде. Решения о признании аварийными этого и еще 27 многоквартирных домов в Сочи приняты с нарушениями, указала прокуратура.

Сообщение о проблеме жильцов дома на Курортном проспекте поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 12 июля. "Наш дом по Курортному проспекту, 96/3 был признан аварийным постановлением администрации Хостинского р-на №7-р от 21.01.2021г. Наш дом - 3-этажная «сталинка» 1948 года постройки, с бетонными перекрытиями. До перестройки он был частью санаторного комплекса Орджоникидзе. Земля под домом и вокруг - собственность РФ, жильцам не удалось ее оформить! Размер участка, на котором стоит наш дом - практически 74 сотки. В этом мы и видим нашу беду. 74 сотки, 2-я линия - земля не просто золотая, она бесценная! У нас в доме 26 квартир, собственников 30. Лишь одна является муниципальной. И все мы (включая и муниципальную) категорически не согласны с таким решением администрации. Мы сделали свое экспертное заключение, которое установило износ дома 54%", - говорится в сообщении.

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Корреспондент "Кавказского узла" побывала на Курортном проспекте и убедилась, что дом находится в уникальном по красоте месте и представляет собой строение в стиле итальянского ренессанса, которые возводились при Сталине в послевоенный период для жителей Сочи. В этом же стиле с видами на море построен и санаторий Орджоникидзе, на территории которого располагается жилой дом. По словам жильцов, дом был построен для сотрудников санатория, который считался одним из лучших в городе. На его территории снимался советский фильм "Старик Хотабыч", и до 1991 года советские граждане получали тут бесплатное лечение и отдых по профсоюзным путевкам.

Аварийным дом не выглядит. Единственное, в чем нуждается здание, - это в косметическом ремонте фасада, от которого отвалился кусок штукатурки.

Жильцы пожаловались в суд на признание дома аварийным после капремонта

"В нашем доме в 2019 году прошел капитальный ремонт, в отличие от санатория. 88% средств было собрано в фонд капремонта жильцами. 12% доплатило государство по программе капремонта. Нам были полностью поменяны все домовые коммуникации, они стали фактически новыми. Нам осталось сделать самое малое: ремонт фасада, поменять крышу по следующей программе капремонта. Но этого не случилось. Мы узнали в январе прошлого года, что наш дом предназначен к сносу, из «писем счастья», чему мы были весьма удивлены, и начали свое расследование законности этого решения", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Анастасия Бронникова, имеющая юридическое образование.

Анастасия Бронникова и другая жительница дома Юлия Царева показали корреспонденту "Кавказского узла" папки с заявлениями, экспертизами, ответами чиновников, жалобами жильцов, накопленными за 1,5 года. "С 11 мая 2022 года наш иск об отмене решения об аварийности дома находится в суде", - пояснила Юлия Царева.

Адвокат Сурен Задыкян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что представляет в суде жильцов дома 96/3 по Курортному проспекту, а ранее при его участии было отменено решение об аварийности другого дома по иску его доверительницы. Адвокат выразил надежду, что аналогичное решение будет принято и по дому 96/3. "В настоящее время судом назначена независимая экспертиза дома", - пояснил он.

Сотрудник канцелярии по гражданским делам Хостинского суда подтвердил эту информацию. "Дату следующего заседания суд назначит, когда придет экспертное заключение о состоянии дома по запросу суда", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда, который не представился.

От жильцов 28 домов требуют выселиться и снести дома до конца 2023 года

28 капитальных домов в Хостинском районе были в 2021-2022 годах единовременно признаны администрацией Сочи аварийными и подлежащими отселению, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" собственница квартиры в этом доме Людмила Бронникова. По ее словам, жильцы этих домов "были шокированы", получив письма о предстоящем выселении. "«Сталинки» этажностью по 2-3 этажа, где от 10 до 30 отдельных благоустроенных квартир с высокими потолками и крепкими стенами, признаны аварийными за спинами их собственников. Письма подписаны первым заместителем главы администрации Хостинского района Харлампием Холиди, который требует от жильцов этих домов выселиться и осуществить за свой счет их снос до 31 декабря 2023 года. Он мотивирует снос не только аварийностью, но и «муниципальными нуждами»", - рассказала она, предоставив в распоряжение "Кавказского узла" копии писем и список домов, признанных аварийными.

Согласно письмам, в списке признанных аварийными 28 домов Хостинского района, расположенных по Курортному проспекту, улицам 20-й Горнострелковой дивизии, Аллея Челтенхэма, Ворошиловской, Дмитриевой, Краснополянской, Лермонтова, Мацестинской, Профсоюзной и Сухумскому шоссе.

Все письма содержат идентичный текст, за исключением адресов домов и номеров постановлений. В частности, в адрес жильцов дома по Курортному проспекту, 96/3 Харлампий Холиди написал: "Распоряжением главы администрации Хостинского внутригородского района […] от 21 января 2021 года № 7-р дом №96/3 по ул.Курортный проспект города Сочи признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации требуем осуществить снос указанного многоквартирного дома в срок до 31 декабря 2023 года со дня получения настоящего требования. Также сообщаем, что, если вами в установленный срок не будет осуществлен снос (реконструкция) указанного дома, земельный участок, на котором он расположен, подлежит изъятию для муниципальных нужд и, соответственно, подлежит изъятию помещение, принадлежащее вам на праве собственности, путем выкупа, при этом выкупная стоимость будет определена с учетом фактического износа объекта недвижимости", - сказано в уведомлении, которое получили все 30 собственников жилья в этом доме.

В доме есть муниципальная доля, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Харлампий Холиди. "Мы заключили договор с БТИ на обследование домов, включая и этот. Эксперт черным по белому написал в заключении: «угрожает жизни и здоровью жильцов». Никакого отношения к земельным участкам признание этих домов аварийными не имеет. Никакой застройки после сноса этих домов не будет. На строительство в Сочи введен мораторий. И эти участки слишком малы для строительства", - сказал первый замглавы районной администрации.

Эксперт определила процент износа конструкций дома после визуального осмотра

В строительно-техническом заключении эксперта, подготовленного специалистом сочинского филиала краевого ГБУ "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" О.Смирнягиной, указано, что "износ конструкций и элементов здания составляет 70%, при котором его прочностные и деформационные характеристики ниже предельно допустимых нагрузок и условий эксплуатации". "Строение не сейсмостойкое, имеет ограниченно-работоспособное состояние конструкций, которое даже при незначительном увеличении сейсмических нагрузок может перейти в недопустимое и (или) аварийное состояние", - говорится в экспертном заключении специалиста Смирнягиной от 2020 года. (Копии этого и других процитированных документов имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Экспертиза дома в 2020 году "проводилась визуально", говорится в ответе замдиректора краевого БТИ Н. Осиповой от 14 июля 2022 года, которой пожаловались жильцы, направив досудебную претензию.

"ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» (далее – Учреждение) рассмотрело Вашу досудебную претензию. По результатам рассмотрения, в рамках своей компетенции, сообщаем следующее. В архивном фонде, переданном на постоянное хранение отделу Учреждения по городу-курорту Сочи (далее – Отдел), учтены сведения об объекте – многоквартирный жилой дом, с литерой «А», 1948 года постройки, общей площадью 1552,8 кв.м, жилой площадью 763,1 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 96/3 (инвентарное дело № 1333), первичная инвентаризация которого проведена по состоянию на 26.09.1960. 09.12.2020 специалистом, экспертом Отдела О.Смирнягиной на основании обращения администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи, изготовлено строительно-техническое заключение на предмет установления эксплуатационной пригодности МКД. Обследование вышеуказанного объекта недвижимости проводилось визуально. Проектная документация, паспорта качества материалов и акты на скрытые работы не предоставлялись. При этом инструментальное обследование специалистом не проводилось по той причине, что при визуальном осмотре были выявлены разрушения конструкций в стене и просадка в фундаменте здания. Согласно данным инвентарного дела №1333, класс капитальности многоквартирного дома - II, срок эксплуатации 120 лет. Кроме того, процент износа конструкций здания, зафиксированный по состоянию на 14.06.1995, составлял 56%, что учтено в данных инвентарного дела, в котором соответственно имеется описание всех конструкций с указанием процента износа, что суммарно приводит к общему износу здания", - указала замдиректора краевого БТИ, поддержав заключение своей коллеги в Сочи.

Прокуратура потребовала от мэрии устранить нарушения

По просьбе жителей судебный эксперт Евгений Лукьянов 3 июня 2022 года сделал свое заключение о неправомерности экспертного заключения сотрудницы БТИ, которая "визуально, а не детально осмотрела дом и сделала свои выводы о его аварийности". Также он указал на неправомерность выводов о недостаточной сейсмоустойчивости дома.

29 июня 2022 года на неправомерность действий администрации указал и и.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства краевой прокуратуры А.Рыжков, который в адрес жильцов этого дома написал: "Ваше обращение о нарушениях жилищного законодательства, прокуратурой края рассмотрены. Установлено, что межведомственной комиссией при администрации Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 22.12.2020 проведено обследование указанного многоквартирного дома, по результатам которого на основании заключения филиала ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г.Сочи дом признан аварийным. В 2021 году 28 многоквартирных домов, расположенных на территории Хостинского района г.Сочи, признаны аварийными и подлежащими сносу. В ходе проверки установлены нарушения при оформлении документации о признании домов аварийными, по данному факту прокуратурой Хостинского района г.Сочи в администрацию г.Сочи внесено представление, о результатах рассмотрения Вы будете уведомлены территориальным прокурором".

Сотрудница прокуратуры Хостинского района подтвердила, что такое представление вынесено. "Администрации города предоставлен срок для выполнения требований прокуратуры до конца этого месяца (июля)", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный в доме по Курортному проспекту, 96/3 ремонт коммуникаций "в любом случае уменьшает процент износа дома в разы", и не учитывать это было нарушением, считает жительница дома Анастасия Бронникова. Эти и другие вопросы, по ее словам, жильцы дома перечислили в обращении в МВД, в котором потребовали возбудить уголовные дела в связи с признанием дома аварийным на основании визуального осмотра.

Жильцы 28 домов, не считающие свои дома аварийными, предполагают, что их имущество, расположенное в привлекательных для застройщиков местах, мешает коммерческой застройке сочинских земель. Практика так называемой "выжженной земли" начала набирать обороты в Сочи перед Олимпиадой, в 2006 году, пояснил беспокойство жильцов адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк. "Горели не только малоэтажные жилые дома […] но и торговые точки предпринимателей, не желающих уходить с арендованных мест", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавил, что в городе "сложилась неадекватная ситуация с реально аварийными домами", которые, по его мнению, "чиновников не волнуют"

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