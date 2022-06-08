Константин Джуссоев предложен на пост главы правительства Южной Осетии

08 июня 2022, 17:46

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Президент Южной Осетии предложил избрать главой правительства гендиректора строительной компании Константина Джуссоева.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил в свою должность, в тот же день правительство Южной Осетии сложило свои полномочия.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил сегодня парламенту кандидатуру Константина Джуссоева на должность председателя правительства Республики Южная Осетия. "В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия представляю на согласование парламента Республики Южная Осетия кандидатуру Джуссоева Константина Хасановича для назначения его на должность председателя правительства Республики Южная Осетия", – приводится на сайте президента выдержка из письма спикеру парламента Алану Тадтаеву.

Константин Джуссоев ранее не имел опыта госслужбы, следует из биографии кандидата в премьер-министры, опубликованной на сайте президента. Джуссоеву 54 года, он получил образование по специальности "Технология металлорежущих станков и инструментов". С 1993 по 2011 годы был гендиректором стройкомпании ООО "Приличный", которая возводила жилые дома во Владикавказе и Цхинвале. С 2011 года по настоящее время возглавляет строительную компанию "Мегаполис", которая строила как жилые дома, так и здания госорганов. культурных и учебных заведений.

Президент Южной Осетии с согласия парламента назначает на должность председателя правительства. Одну и ту же кандидатуру президент имеет право представить не более двух раз. Если парламент трижды отклонит представленные президентом кандидатуры. президент назначает главу правительства своим указом. следует из статьи 50 Конституции Южной Осетии.

Парламент должен рассмотреть предложенную президентом кандидатуру за неделю со дня внесения предложения о назначении главы правительства, говорится в статье 6 Закона "О правительстве Республики Южная Осетия".

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