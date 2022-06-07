Власти сообщили о гибели на Украине десантника из Ростовской области

07 июня 2022, 12:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Александр Любименко из Тацинского района погиб на Украине. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 16 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что уроженцы Новошахтинска Владимир Сухоруков и Артем Теплов погибли на Украине. Таким образом, власти подтвердили гибель в ходе военной спецоперации как минимум 15 уроженцев Ростовской области.

Гвардии старший лейтенант Александр Любименко, погибший в ходе специальной военной операции на Украине, похоронен на хуторе Маслов Тацинского района Ростовской области, сообщил заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

Александр окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, проходил службу в Пскове, говорится в сообщении в Telegram-канале Василенко от 6 июня.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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