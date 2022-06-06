Оппозиционный грузинский депутат заявила о нападении

06 июня 2022, 13:02

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Двое мужчин напали в центре Тбилиси на лидера Республиканской партии Хатуну Самнидзе. Полиция задержала подозреваемых.

Лидер оппозиционной Республиканской партии, депутат парламента Хатуна Самнидзе сообщила о нападении в центре Тбилиси. На своей странице в Facebook* она написала, что на проспекте Руставели к ней и оппозиционеру Давиду Бердзенишвили, подошли двое мужчин, которые начали им угрожать и оскорблять и напали на них, сообщило агентство "Новости-Грузия".

По мнению Самнидзе, нападение было спланировано. Медицинская помощь политикам не потребовалась. "В этой стране оппозиции теперь нельзя ходить без охраны", - приводятся в публикации ее слова. По данным издания, на месте происшествия мобилизована полиция.

Нападавшие задержаны, они находятся в машине патрульной полиции, пишет "Интерпрессньюс" со ссылкой на политика. "Сейчас их задержал патруль. Главная их фраза была такой: "Одни без охраны вы здесь не сможете ходить. Такое мы вам устроим", - привело ее слова агентство.

"Кавказский узел" также писал, что ранее активисты и представители политических партий, в том числе Республиканской партии, потребовали от властей Грузии поддержать Украину.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.