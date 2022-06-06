Участники акции протеста в Тбилиси призвали ограничить движение транспорта

06 июня 2022, 07:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей тбилисского района Чугурети в знак протеста перекрыли дорогу, потребовав от властей ограничить движение транспорта. Власти не реагируют на жалобы, что дома горожан разрушаются из-за интенсивного движения грузовиков и автобусов, в то время как улицы не рассчитаны на такую нагрузку, заявили протестующие.

Жители улицы Пиросмани в тбилисском районе Чугурети 5 июня перекрыли в знак протеста дорогу. Участники акции потребовали от чиновников решить проблему с движением автотранспорта. По их словам, проезжая часть расположена слишком близко к их домам, отчего разрушаются их стены.

"Между домами и проезжей частью нет и пары метров. Мы заблокировали дорогу с требованием, чтобы по ней прекратили ездить грузовики. Мы также требуем, чтобы власти провели ремонт зданий", – привела 5 июня на своем сайте газета "Батумилеби" слова одного из участников акции протеста.

По словам другого участника акции протеста, местные жители вынуждены парковать машины на тротуаре, за что подвергаются штрафам. "Из-за автомобилей, припаркованных на тротуарах, по ним не могут ходить пешеходы", – отметил он.

На улице Пиросмани повреждена большая часть зданий. Участники акции протеста говорят, что власти выделили на их реконструкцию средства, но ситуация по-прежнему сложная. Помимо движения грузовиков по улице, участники акции протеста также потребовали запретить движение автобусов, информировал на своем сайте 5 июня телеканал "Мтавари архи".

Телеканал также опубликовал ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, которые стоят на проезжей части улицы. Улица заблокирована, с обеих сторон стоят машины, на месте присутствуют полицейские, между ними и протестующими идет спор.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июня в Тбилиси прошла акция под девизом "Вместе в Европу", в ходе которой ее участники развернули флаги Грузии и Евросоюза.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.