Двое чиновников в Астраханской области заподозрены в получении крупной взятки

06 июня 2022, 12:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Камызякского района Роман Попов и его первый заместитель Юлия Шмелева подозреваются в получении крупной взятки от предпринимателей. Оба задержаны.

По версии следствия, в мае между муниципальными учреждениями образования Камызякского района было заключено не менее 35 договоров с несколькими фирмами и индивидуальными предпринимателями на выполнение строительных работ и оказание услуг по организации горячего питания на общую сумму в размере не менее 20 млн рублей. Глава района Роман Попов и его первый заместитель Юлия Шмелева потребовали от предпринимателей взятку за своевременную оплату по этим договорам. 3 июня при передаче взятки в размере 680 тысяч рублей подозреваемые были задержаны, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении чиновников возбуждено дело по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). "Следствие не исключает выявления новых фактов преступной деятельности подозреваемых", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае суд в Астрахани назначил семь лет колонии бывшему начальнику астраханской таможни Ильдару Саидову, обвиненному в получении свыше двух миллионов рублей в качестве взятки за покровительство компании.

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