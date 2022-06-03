Транскам закрыт из-за работ по спуску камней

03 июня 2022, 11:13

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Транскавказская магистраль закрыта из-за проведения принудительного спуска камней, сообщили в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 12 мая спасатели закрыли Транскам из-за сильного камнепада на Южной Осетии. На следующий день движение по трассе было возобновлено.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

С 11 часов мск движение на Транскаме запрещено для всех машин, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с проведением работ по принудительному спуску каменных масс на Транскавказской автомагистрали на территории Южной Осетии <…> запрещено движение всех видов транспорта на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Ограничения введены до особого распоряжения, сказано в сообщении.

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