Транскам. Фото: Влад Александров, ЮГА.ру

03 июня 2022, 11:13

Транскам закрыт из-за работ по спуску камней

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транскавказская магистраль закрыта из-за проведения принудительного спуска камней, сообщили в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 12 мая спасатели закрыли Транскам из-за сильного камнепада на Южной Осетии. На следующий день движение по трассе было возобновлено.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

С 11 часов мск движение на Транскаме запрещено для всех машин, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с проведением работ по принудительному спуску каменных масс на Транскавказской автомагистрали на территории Южной Осетии <…> запрещено движение всех видов транспорта на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Ограничения введены до особого распоряжения, сказано в сообщении.

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Примечание:

"Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 июня 2022, 12:05

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