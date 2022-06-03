Число прибывших в Ростовскую область беженцев возросло на 16,5 тысячи за сутки

03 июня 2022, 09:43

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За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 16,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники. Общее число прибывших с Украины в Россию превысило 1,6 млн человек, уточнили в центре управления обороной.

Как сообщал "Кавказский узел", за сутки 2 июня из Донбасса в Ростовскую область прибыли более 15,5 тысячи беженцев.

За минувшие сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли более 16,5 тысячи беженцев, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на областное погрануправление ФСБ.

Общее число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины превысило 1,6 млн человек, информировал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Всего с начала спецоперации были эвакуированы 1 млн 615 тыс. 457 человек, из которых 263 тыс. 004 – дети. Границу России пересекли 231 тыс. 845 единиц личного автотранспорта. Из 2 137 населенных пунктов Украины поступило 2 млн 757 тыс. 351 обращение от иностранцев и жителей Украины с просьбой об эвакуации, передал сегодня ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Напомним, ранее жители Донбасса рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации. Также некоторые беженцы ранее пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Кроме того, они заявили, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Общение журналистов с беженцами регламентируется властями с самого начала эвакуации. 24 марта "ОВД-инфо"* информировало, что для посещения пунктов временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области 23 марта была задержана журналистка Полина Ефимова после попытки пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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