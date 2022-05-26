Деньги в руках пенсионерки. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

26 мая 2022, 07:59

Пользователи соцсети в Чечне иронично отнеслись к обещаниям властей повысить пенсии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение об индексации пенсий и повышении минимального размера оплаты труда не вызвало радости у пользователей чеченского сегмента социальной сети Instagram*. Пенсии едва хватает на еду, а ее незначительное повышение повлечет за собой рост цен на продукты и услуги, считают пользователи соцсети в Чечне. Некоторые из них отметили, что получают меньше, чем объявленный властями средний размер пенсии по России.

Президент России Владимир Путин 25 мая объявил об индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня, об увеличении прожиточного минимума в стране на 10% - до 13 919 рублей и повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июля на 10% - до 15 279 рублей, пишет ТАСС.

Пост о том, что в правительстве России согласовали индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%, со ссылкой на "Ведомости" был опубликован 25 мая в Instagram*-паблике "Грозный-Информ". Указывалось, что прожиточный минимум для пенсионеров в настоящее время составляет 10 882 рубля. К 06.10 мск 26 мая этот пост собрал около 30 комментариев.

"Ну всё, заживём сейчас, как в Швейцарии и Дубае", - написал с иронией пользователь с ником "blagnac1979". "Ну что, надо ожидать повышение цен", - добавил "berkat_bhz777". "Где вы берете такие суммы?" - недоумевает "_djennet_73_".

Ряд пользователей указали на то, что их нынешней пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. "Как жить на такую пенсию, может, мне кто ответит? Половина - ЖКХ, лекарства, а на продукты не остаётся. Как жить? Продукты дорожают и дорожают, тормоза сломаны в ценах? Выживаю", - пишет "nellysavchuk2015".

Пользователь с ником "abaevarimma006" отмечает, что является инвалидом третьей группы и получает пенсию 11 800 рублей. "Вы говорите, что это нормально. Вы хоть знаете, сколько стоит газ, свет да ещё <...> мусор и что остаётся? Если вам кажется, что нам хватает пенсии, я с удовольствием поменяю на вашу зарплату. Хоть один месяц поживу нормально", - пишет она.

Размер пенсий не учитывает расходов на жилье и транспорт, полагает "kerla_zama_inst". "Они считают лишь за еду и думают, что жилье и проезд на личном рабочем автомобиле бесплатно за счёт государства", - отмечает с иронией пользователь соцсети.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации на 1 октября 2021 года, Дагестан и Кабардино-Балкария стали аутсайдерами рейтинга по размеру средней пенсии, где пенсионеры получали 11 967 и 12 213 рублей соответственно. Средний размер пенсии в Чечне тогда составлял 13 845 рублей. Согласно рейтингу регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров, опубликованном РИА "Новости" 27 декабря 2021 года, среди регионов Юга России наименее привлекательным для пенсионеров является рынок труда в Чечне.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Кадыров признал проблемы с соблюдением прав ветеранов-инвалидов в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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