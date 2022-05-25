Уроженец Дагестана осужден по делу о терроризме

25 мая 2022, 17:39

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Элнара Амирбекова к 17 годам лишения свободы по делу о подготовке нападения на пост ДПС.

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу жителя Дагестана Элнара Амирбекова. По версии следствия и суда, Амирбеков в месте с "иными лицами" в марте 2019 года создали незаконное вооруженное формирование "для осуществления террористической деятельности". Он прошли обучение правилам обращения со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, в том числе при помощи Интернета, и методам ведения вооруженной борьбы за распространение ислама, а также решили изготовить самодельное взрывное устройство. Участники группировки готовили нападение на пост ДПС в Дагестане, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Кроме этого, суд установил, что осужденный с сообщниками подожгли автомобиль другого гражданина региона, а также готовили покушение на жительницу Дагестана, осуществить которое помешало задержание Амирбекова 10 июня 2019 года, указано в сообщении в Telegram-канале суда.

Суд признал Амирбекова виновным в содействии террористической деятельности, организации террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования, обучении террористической деятельности, подготовке покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, подготовке к убийству, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 400 000 рублей.

Комментариев Амирбекова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

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