Пациенты пожаловались на условия в астраханском тубдиспансере

24 мая 2022, 07:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В старом корпусе туберкулёзной больницы в Астрахани во время дождя протекает потолок, а палаты переполнены, пожаловались пациенты на кадрах видео. Минздрав Астраханской области заявил, что начат ремонт здания, а мест в палатах достаточно. Пользователей соцсети возмутили условия в тубдиспансере.

Депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев 21 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил ролик, на кадрах которого показаны помещения, в которых с потолка течет вода. "Больные в астраханской больнице старого корпуса туберкулёзной больницы страдают не только от болезни. Вчера мне прислали видео в "Одноклассники", называется крик души", – написал депутат в описании к ролику.

Также он привел комментарий человека, который отправил ему видео. "Здравствуйте, вот в таких условиях лечат больных туберкулёзом, когда будет порядок, пожалуйста, посмотрите Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин! Посмотрите, пожалуйста, видео и примите срочно меры", – написала отправитель, имя которого указано как Елена Елена.

На кадрах ролика показан пол залитый водой, в этот момент с потолка льется вода. В одной из комнат стоит таз. Затем снимающий видео человек выходит в коридор, пол в котором также залит водой. "На видео снимите для Роспотребнадзора", – попросил за кадром мужской голос. "На каждого человека сколько положено квадратов? И посмотрите сколько у женщин квадратов. Палаты переполнены" – сказал тот же мужчина. На кадрах при этом показана палата, в которой стоит женщина, пол в помещении также залит водой.

Речь на видео идет о лечебном корпусе стационарного отделения №2, находящегося по адресу: Астрахань, улица Еричная, дом 2, сообщил в комментарии к посту Минздрав Астраханской области. "Согласно техническому паспорту 3/677/2 от 27.08.2010 г., кирпичное 4-х этажное здание 1975 года постройки. Здание имеет физический износ строительных конструкций", – пояснил сотрудник ведомства.

Он также уточнил, что весной текущего года в учреждении начат ремонт. "В конце апреля подрядная организация приступила к замене кровельного перекрытия. В процессе работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, произошла протечка разобранной части кровли, что привело к протечке палат на четвёртом этаже лечебного корпуса. По состоянию на 23.05.2022 г. работы выполняются в ускоренном темпе. Информируем Вас, что начата работа по замене оконных блоков в количестве 57 штук. В стадии аукционных торгов находятся работы по заключению контракта на проведение работ по ремонту первого этажа здания и санузловой группы 4 этажа на сумму более 5 млн рублей. Ремонтные работы осуществляются по мере выделения финансовых средств", – пояснило министерство.

В отделении, рассчитанном на 66 коек, на данный момент находятся на лечении 44 человека. Норматив восемь квадратных метров полностью соответствует противоэпидемическим требованиям, сказано в комментарии ведомства.

К 07.50 мск 24 мая эта запись на странице депутата Думы Астраханской области Евгений Дунаев в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 3547 пользователей, набрала 37 отметок с реакцией пользователей и восемь комментариев. Большую часть их авторов возмутило состояние диспансера.

"Это в голове не укладывается! Просто ужас", – написала Ирина Яшникова.

"Это на территории мужского Покрово-Болдинского монастыря кажется. Там есть здания постройки 18-го века. Из современных зданий 5-этажный корпус, но одно из старых зданий тоже эксплуатируется до сих пор Областным противотуберкулезным диспансером. Все в очень жутком виде, даже внешне", – отметила Наталья Степанова.

"Минздрав, позор вам", – заявила Юлия Иванова.

"Везде бардак", – считает Sveklana Pavlovna.

"Вот так делают больницы", – написал Владимир Комендантов.

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