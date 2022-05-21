Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв Кавказской войны

21 мая 2022, 14:49

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Более 500 человек приняли сегодня в Черкесске участие в траурном шествии и митинге, посвященным памяти жертв Кавказской войны. В ходе акции представители духовенства совершили молитвы в память о погибших в годы войны, а активисты и депутаты призвали не повторять эту трагедию и отметили единение республики в День памяти адыгов.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 мая стало известно, что власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны. Пользователи соцсети отметили, что этот запрет является вмешательством в традиции адыгов. В Карачаево-Черкесии были запланированы шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. На Кубани отказались от проведения митинга, но решили провести шествие.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Сегодня в Черкесске прошли шествие и митинг, посвященные памяти жертв Кавказской войны. Люди собрались около ТЦ "Россия", после чего с флагами пошли по проспекту Ленина. На Ленина шли по тротуару, а свернув на улицу Демиденко, перешли на проезжую часть. Там шествие занимало половину проезжей части – правую, по ходу движения, а спереди и сзади шествия ехали в целях безопасности полицейские автомобили. Так, по проезжей части, прошла примерно половина шествия. Шествие продолжалось около часа, передал корреспондент "Кавказского узла".

Дойдя до Дома культуры (ДК) Черкесска, люди встали перед ДК, напротив памятника жертвам Кавказской войны. Здесь людей было больше, стояла звукоусиливающая аппаратура.

На площади у памятника выстроились депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии в главе со спикером Александром Ивановым, председатель правительства республики Мурат Аргунов, представители различных общественных организаций – "Адыге Хасэ – Черкесского парламента по защите прав и интересов черкесского народа Карачаево-Черкесии", региональной общественной организации по защите прав и интересов карачаевского народа "Къарачай Алан Халкъ", общественной организации "Абаза", регионального общественного движения "Русь", а также представители духовенства.

Кадий Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Мурат Лайпанов сказал несколько слов и сделал дуа (молитва, – прим. "Кавказского узла"). После него молитву прочитал отец Александр из церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Черкесске. Затем последовали короткие выступления депутатов, чиновников и активистов.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Председатель "Адыге Хасэ - Черкесского парламента", депутат парламента республики Али Асланов в своем выступлении назвал события, произошедшие с черкесским народом в ходе Кавказской войны, огромной трагедией и подчеркнул, что лишь 1/10 народа в результате всего этого осталась на родине. "Остальные погибли от голода, холода и болезней либо оказались разбросаны по всему миру", – напомнил Асланов. Он отметил, что в этот день черкесов поддерживает весь многонациональный народ Карачаево-Черкесии.

Митинг продолжался около получаса. Затем последовала минута молчания, потом собравшиеся возложили к памятнику цветы. После митинга для желающих в ДК было организовано памятное театрализованное представление с участием юных жителей республики.

По мнению Али Асланова, в шествии приняло участие порядка 500 человек, в митинге перед ДК – больше. "Тут представители всех народов пришли поддержать черкесский народ. Поддерживаем друг друга и хотим, чтобы больше этого не повторилось", – сказал Асланов корреспонденту "Кавказского узла".

Памятные мероприятия сегодня проходят не только в Черкесске, но и в районах республики – Адыге-Хабльском, Хабезском, добавил он. "Потому что у каждого черкеса это в душе. Это коснулось всего народа, нет семей, которых это бы не коснулось", – подчеркнул Асланов.

По мнению члена "Адыге Хасэ - Черкесского парламента", члена исполкома МЧА Аслана Карданова, и шествие, и митинг "прошли прекрасно". "Пришли люди, которым действительно небезразлична судьба своего народа, судьба народов Кавказа", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Карданов пришел на мероприятие с сыном-школьником. "Это день памяти и скорби, и они (дети) должны знать историю своего народа, своих предков", – заключил он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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