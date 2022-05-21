Жители Алагира пожаловались на многолетнюю проблему с водой

21 мая 2022, 11:46

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Не менее 40 лет в Алагире существует проблема с водоснабжением, и особо остро этот вопрос стоит в летнее время, пожаловались местные жители. В администрации Алагирского района заявили, что причиной перебоев с водоснабжением является изношенный водопровод, реконструировать который планируется в ближайшие три года.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Алагира неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так в июне 2015 года специалисты ЖКХ отметили, что Алагир нуждается в масштабной реконструкции системы водоснабжения. При этом ранее, в ночь на 9 июня 2015 года, в больницы Алагира стали массово обращаться люди с признаками отравления. У них были обнаружены норовирус и возбудители дизентерии. Причиной отравления было названа инфекция в городском водопроводе. По данным Минздрава Северной Осетии всего к врачам обратились с признаками отравления 1092 человека.

Жители Алагира пожаловались, что долгие годы страдают от нехватки воды, напор недостаточный, а порой ее и вовсе нет. По их словам, особенно остро вопрос стоит в летнее время. Решить проблему должна реконструкция системы водоснабжения, к работам уже приступили, сказано в видеорепортаже, опубликованном 20 мая в YouTube-канале издания "15 Регион".

Проблема в Алагире с водой существует не менее 40 лет, ее не хватает круглый год, пожаловалась на видео местная жительница Людмила Магаева. "У нас вода все время набрана [в бутыли] потому, что воды не бывает. Но сейчас вроде бы есть вода, но она грязная, зеленоватая, все время мы кипятим воду", – рассказала Магаева.

Минувшей зимой воды не было, жители были вынуждены топить снег, добавила она.

В Алагире слабый напор воды и чтобы выйти из положения местные жители устанавливают насосы. Однако оборудование дорогостоящее и позволить его могут себе не все, сказал автор репортажа.

"С водой проблемы постоянные. Напор течет как ниточка сейчас. Если насоса нет, то совсем беда. Раньше было хорошо, напор был хороший без насосов. А сейчас без насосов нельзя", – сказала на кадрах видео другая местная жительница Татьяна Кантеева.

По данным администрации Алагирского района, проблему с водой, которая длилась долгие годы, начали решать. В текущем году в районе приступили к реализации программы "Чистая вода". Работы будут проводиться в несколько этапов. "В этом году будут затрачены около 77 миллионов, а всего программа рассчитана на три года. И за три года сумма будет 277 миллионов. Всего за три года – это 2022, 2023, 2024 годы – будут поменяны водопроводы на 11 крупных улицах города Алагира", – сказал на кадрах видео глава Алагирского района Ислам Дзантиев.

Старые водопроводные трубы в Алагире не меняли около 50 лет. Теперь вместо них установят более технологичные пластиковые трубы, сказано в репортаже. "Трудности возникают, у людей проходят старые водопроводные трубы, их приходится обкапывать, аккуратно все это делать, чтобы подача воды не прекращалась", – сказал на кадрах ролика член бригады рабочих Вадим Лапеев.

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