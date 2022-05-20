Международный форум прошел в Ереване на фоне акции протеста

20 мая 2022, 19:47

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Сторонники оппозиции провели акцию протеста у здания гостиницы в Ереване, где прошел международный форум с участием Никола Пашиняна и западных дипломатов. Сотрудники Госохраны не пустили оппозиционных депутатов в конференц-зал.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля ежедневно проводит в Ереване акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня утром оппозиционеры провели шествие около резиденции президента Армении, где он встречался с президентом Литвы. Активисты призвали власти Евросоюза обратить внимание на нарушения прав человека в Армении.

Акции неповиновения начались после того, как Никол Пашинян допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Кто и с каких позиций выступает за смену власти, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Международный форум «Армянская демократия», организованный правозащитной организацией Freedom House, прошел сегодня в Ереване, в нем приняли участие Никол Пашинян, послы США и Евросоюза в Армении Линн Трейси и Андреа Викторин, представители правозащитных организаций.

Меры безопасности вокруг гостиницы, где проводился форум, были усилены: около центрального входа, а также в переулках, ведущих к служебному входу в гостиницу, были выставлены полицейские оцепления, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пашинян вошел в гостиницу через служебный вход. Сторонники оппозиции встретили его, скандируя «Армения без Никола», «Никол – предатель» и «Позор». Участники акции также выразили недовольство американским послом, которая, по их мнению, в своем интервью выразила поддержку режиму Пашиняна. В руках сторонники оппозиции держали фотографии активистов, арестованных в ходе акций неповиновения.

"Мы стремимся помочь армянскому народу построить будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов", - привело 18 мая сказанные в интервью слова посла США Линн Трейси государственное ИА «Арменпресс».

Ситуация накалилась, когда сотрудники Госохраны отказались пропускать в гостиницу оппозиционных депутатов и представителей СМИ. В итоге депутатов все же впустили в гостиницу, но не разрешили войти в зал, где проходил форум. Сотрудники Госохраны заявили, что парламентариев нет в списке, и они готовы их впустить, если организаторы внесут их имена в списки гостей, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию, которую вела на своей странице в Facebook* депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арегназ Манукян.

Депутаты обвинили страны Запада в политике двойных стандартов. «Инцидент говорит об уровне демократии в стране, где парламентарии могут принять участие в форуме только с разрешения общественной организации. Двойные стандарты послов США и ЕС потакают становлению авторитаризма в Армении», - заявила в прямом эфире в Facebook* депутат фракции «Айастан» Агнесса Хамоян. Тем не менее, парламентариев так и не пропустили в конференц-зал, где проходил форум.

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