Активисты возобновили в Ереване акции неповиновения

20 мая 2022, 10:50

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Армянские оппозиционеры провели в Ереване протестное шествие около резиденции президента страны, где проходит встреча главы государства с президентом Литвы. Активисты призвали власти Евросоюза обратить внимание на нарушения прав человека в Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля ежедневно проводит в Ереване акции протеста, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как правило, во второй половине дня протесты объявляются оппозицией на текущий день завершенными, а на следующий день акции возобновляются. 19 мая во время протестного шествия в Ереване между демонстрантами и силовиками возникла стычка. Активисты после этого свернули акции протеста. Полиция Армении в этот день отчиталась, что задержанных не было.

18 мая сообщалось, что на акциях протеста в столице Армении были задержаны 364 активиста.

Сторонники протестного движения провели сегодня в Ереване шествие к резиденции президента, где должна состояться встреча президентов Армении и Литвы Ваагна Хачатряна и Гитанаса Науседы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники шествия прошлись от площади Франции по проспекту Баграмяна, на котором расположена президентская резиденция. На перекрестке с улицей Демирчяна полиция выставила кордон, оставив для движения одну полосу на противоположной от резиденции стороне проспекта. На место событий силовики стянули дополнительные наряды.

Дойдя до резиденции, сторонники оппозиции стали скандировать "Никол – предатель" и "Армения без турка". В руках некоторые из демонстрантов держали фотографии активистов, арестованных в ходе активной фазы протестов, а также полицейских, которые, как утверждает оппозиция, отличились применением физической силы против демонстрантов. Сторонники движения держали плакаты с требованием обратить внимание на проблемы демократии в стране. Проезжающий кортеж президента Литвы стал свидетелем акции протеста.

От президентской резиденции активисты прошлись к гостинице Marriott на площади Республики, где проходит мероприятие, приуроченное свободе слова. Инцидентов в ходе акции у резиденции зафиксировано не было.

Никол Пашинян не имеет мандата вести переговоры с иностранными лидерами от имени армянского народа, заявил в прямом эфире Yerkir.am один из оппозиционеров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичную позицию высказал депутат от блока "Армения" Гегам Манукян. "Мы собрались здесь, чтобы сказать европейцам, что их обманывают, что в Армении нет демократии, о которой мечтала Европа, в Армении царит диктатура, СМИ находятся под давлением, уже четыре года нарушаются справедливость и Конституция", – привел сегодня слова Манукяна News.am.

Еще один активист упрекнул власти Армении в подготовке провокаций специальными группами. "Эти группы должны подходить к протестующим, вступать в ссоры и провоцировать столкновения", – цитирует его Aysor. am.

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