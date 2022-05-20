Активист "Мусульманского единства" приговорен к шести годам колонии в Азербайджане

20 мая 2022, 13:35

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Суд в Баку признал активиста движения "Мусульманское единство" Рази Гумбатова виновным в незаконным обороте наркотиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Гумбатов не признал вину. Полиция разогнала верующих, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать активиста. Несколько человек задержаны, сообщил член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля 2021 года люди в штатском задержали Рази Гумбатова и увезли в неизвестном направлении. Ему было предъявлено обвинение по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, 8 июля суд заключил его под стражу на четыре месяца, защита обжаловала арест. Дело против Гумбатова сфабриковано, истинная причина преследования - его посты с критикой властей Азербайджана в соцсетях, предположили соратники активиста. 14 июля Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу активиста на арест. Гумбатов не признал вину. Неправительственная организация "Линия защиты" заявила, что признательные показания он дал под пытками.

Приговор Гумбатову был оглашен сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Активист признан виновным по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) и приговорен к шести годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

Защитник добавил, что прокурор запрашивал для Гумбатова семь лет тюремного заключения.

Статья 234.4.3 УК Азербайджана "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в крупном размере" предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По словам Джавадова, Гумбатов не признал себя виновным и заявил о фальсификации уголовного дела. "На самом деле достоверных доказательств вины Гумбатова не было представлено. Рази Гумбатова осудили фактически только на основе показаний полицейских. Суд также не принял во внимание тот факт, что во время следствия были серьезно нарушены права Гумбатова. Ему после задержания длительное время не позволяли связаться с родными, пригласить адвоката по выбору", - утверждает адвокат.

Он также заявил, что Гумбатов подвергался пыткам, но "суд не учел эти обстоятельства и доводы защиты". На приговор будет подана апелляция, сказал Джавадов.

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов отметил, что процесс над Гумбатов был фактически закрытым.

"На судебные заседания пускали только кого-то одного из родителей Гумбатова – или мать, или отца. Правозащитников, журналистов, верующих из группы общественной поддержки не пускали на процесс. Такая же картина наблюдалась и сегодня на оглашении приговора. Более того, сотрудники полиции не позволили верующим, пришедшим поддержать Гумбатова, даже стоять на улице у здания суда. По мере прибытия граждан полицейские требовали от них расходиться. Когда скопилось уже несколько десятков человек, полиция рассекла их на две группы и стала оттеснять от здания суда в разных направлениях", - рассказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, несколько человек, в том числе религиозные активисты Агали Яхьяев и Сулейман Алекберов были задержаны.

Правозащитник считает, что "следствие и суд над Гумбатовым сопровождались грубыми нарушениями закона". "Это усиливает у нас убежденность фальсификации уголовного дела против Рази Гумбатова", - сказал Ахмедов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре, однако отказались комментировать причины ограничения пропуска желающих в зал суда. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В пресс-службе МВД получить комментарии также не удалось.

"Союз За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Гумбатова политическим заключенным.

В движении "Мусульманское единство" корреспонденту "Кавказского узла" ранее рассказали, что Рази Гумбатов был членом организации около пяти лет и был очень активен в социальных сетях. Он критиковал факты нарушений прав граждан, беззаконий чиновников, социальную несправедливость. Рази также был непримиримым борцом с наркотиками, рассказал представитель "Мусульманского единства".

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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