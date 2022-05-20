Профсоюзы заявили о давлении на работников "Боржоми"

20 мая 2022, 01:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Службу инспекции труда поступило около 100 звонков от сотрудников "Боржоми" по фактам шантажа, угроз, дискриминации на заводе компании, заявил председатель отраслевого профсоюза. Компания IDS Borjomi International предложила безвозмездно передать правительству Грузии часть своих акций, чтобы обойти ограничения и возобновить работу заводов.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая работники "Боржоми" (IDS Borjomi Georgia) провели акцию протеста против ухудшения условий трудовых контрактов после приостановки работы заводов по розливу минеральной воды. Протестующие заявили, что готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. 5 мая 49 сотрудников завода, несогласных с ухудшением условий трудовых контрактов, были уволены. На профсоюзном собрании 9 мая рабочие потребовали восстановить на работе 49 ранее уволенных коллег, вернуться к прежним условиям труда и повысить зарплату на 10%. 17 мая директор "Боржоми" отказался встретиться с уволенными работниками и покинул территорию завода. Рабочие приняли решение привлечь народного защитника Грузии и Инспекцию труда к расследованию нарушений их прав.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-Групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

Управляющая компания IDS Borjomi International 19 мая предложила правительству Грузии безвозмездно передать часть акций. IDS BORJOMI International сообщила, что после переговоров с правительством Грузии ее контролирующая компания направила правительству официальное предложение о безвозмездной передаче части акций. Этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией.

В связи с недавними негативными событиями в регионе IDS BORJOMI International испытывает перебои в работе и трудности с банковскими услугами, что вынудило компанию приостановить производство на заводах по розливу в городе Боржоми. В результате более тысячи человек оказались под угрозой потери работы. "Если правительство Грузии одобрит предложение компании, которой принадлежит IDS BORJOMI International, компания IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс на заводах и возобновить хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении, распространенном компанией.

Компания предлагает передать принадлежащую "Альфа-Групп" долю акций, чтобы выйти из-под ограничений, пояснило 19 мая РБК.

Вопрос о безвозмездной передаче акций правительству Грузии со стороны IDS Borjomi International подтвердило и министерство экономики и устойчивого развития.

"Сегодня [19 мая] представитель компании IDS BORJOMI International действительно подал заявление в министерство. Исследование заявления уже было начато министерством экономики и устойчивого развития, и документ был направлен в министерство юстиции для подготовки окончательного отчета. Более подробная информация будет обнародована, как только будут получены результаты", - сообщили 19 мая в министерстве экономики Грузии "Первому каналу".

Председатель профсоюза работников аграрной экономики, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе на своей странице в Facebook* заявил, что не верит в доброжелательность IDS BORJOMI. "Чтобы передать долю компании государству, нужно было уволить 49 человек, снизить зарплату, использовать запугивание и шантаж?" - написал он.

Лидер профсоюзов также рассказал, что администрация завода "Боржоми" лично звонит сотрудникам. "Они говорят, что любой сотрудник, который выйдет на телевидение и сделает какие-либо публичные комментарии, будет привлечен к уголовной ответственности", - отметил Георгий Диасамидзе.

"Также появилась ложная информация о том, что тот, кто подписал кабальные условия предложенного компанией контракта (новое дополнительное соглашение, - прим. "Кавказского узла"), не имеет права на забастовку, что является полнейшей неправдой. Если такая информация действительно распространяется, знайте, что эта дезинформация - попытка напугать, запугать, разделить и сорвать вашу забастовку!" - заявил Георгий Диасамидзе.

Председатель профсоюза пояснил, что, согласно статье 26 Конституции Грузии, признается право на забастовку, и норма пользования этим правом закреплена законом. Этим законом является Трудовой кодекс, в частности, статьи 63 и 64. Согласно этим статьям, чтобы получить право на забастовку, работники должны пройти 21-дневный процесс посредничества для коллективного разрешения споров и направить письменное уведомление работодателю за три дня до забастовки. Других условий в Трудовом кодексе нет, отметил он.

"Каждый, кто участвует в процессе переговоров и направляет сообщение работодателю за три дня до забастовки, имеет право принять участие в забастовке", - написал Георгий Диасамидзе.

"19 мая в Службу инспекции труда поступило около 100 звонков от сотрудников "Боржоми" по фактам шантажа, угроз, дискриминации, принуждения сотрудников на заводе компании", - сообщил Георгий Диасамидзе. Лидер профсоюзов призвал главу Службы инспекции труда Беку Перадзе принять меры.

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