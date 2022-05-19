Активисты потребовали от Кокова объяснить мотив отмены траурного шествия в Нальчике

19 мая 2022, 06:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков должен объяснить жителям республики мотив отказа в проведении шествия в память о жертвах Кавказской войны, так как ранее прокуратура признала, что это шествие не содержит ни признаков акции протеста, ни признаков экстремизма, указали в совместном заявлении ряд общественных объединений республики.

Как сообщал "Кавказский узел", стало известно, что власти запретили проводить 21 мая в Нальчике траурное шествие в память о жертвах Кавказской войны. Пользователи соцсети "ВКонтакте" раскритиковали это решение и заявили, что запрет на проведение мероприятия является вмешательством в традиции и культуру адыгов. 17 мая активисты отметили, что, хотя шествие отменено, но прочие мероприятия в День памяти адыгов в Кабардино-Балкарии состоятся.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Траурное шествие в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны как неотъемлемая составная часть основного мероприятия – краткого митинга у памятника "Древо жизни" – проводилось ежегодно и стало традиционным. Его начали проводить по инициативе черкесских общественных организаций с 2007 года, а в 2010 году властями были предприняты безуспешные попытки силового пресечения мероприятия, сказано в совместном заявлении региональных общественных организаций, опубликованном 18 мая на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

В заявлении указано, что ранее прокурор признал, что шествие не имеет признаков митинга и экстремизма. "Прокурор Нальчика дал следующую оценку этому событию (исх. № 703М от 11.08.2010 г.): "прохождение граждан КБР, в том числе и вас к месту проведения церемонии возложения цветов к мемориалу "Адыгам-жертвам Кавказской войны" фактически не подпадают под действие федеральных законов № 54-ФЗ от 19.06.2004 года "О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях" и № 114-ФЗ от 25.07.2002 года "О противодействии экстремистской деятельности". В частности, согласно федеральному закону № 54-ФЗ от 19.06.2004 года "О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях" из определения "шествие" понимается массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-то проблемам", – сказано в заявлении.

Его подписанты также потребовали от главы республики Казбека Кокова объяснить жителям мотивы решения о запрете шествия в День памяти адыгов.

Заявление подписали Координационный совет адыгских общественных объединений КБР, ОО "Совет старейшин кабардинского народа", ОО "Пэрыт", ОО "Хабзэ", ОО "Жылэбзе" и РОО "Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов КБР".

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