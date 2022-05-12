Ректорат Тбилисского госуниверситета уступил требованиям студентов

12 мая 2022, 02:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тбилисский госуниверситет после протестов студентов и заявления Минобразования Грузии, призвавшего учесть мнение учащихся, решил, что учебный процесс в весенний семестр будет проходить в смешанном формате с сохранением дистанционного обучения. Однако экзамены университет разрешил проводить только в очном формате, сделав исключение для студентов, находящихся на территориях, которые Грузия считает оккупированными.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая несколько десятков студентов Тбилисского госуниверситета провели акцию протеста, на которой призвали руководство вуза сохранить дистанционное обучение. Свое требование они объяснили высокой стоимостью аренды жилья в столице Грузии.

Министерство образования и науки Грузии утром 11 мая распространило заявление в связи с протестом студентов Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили, потребовавших окончания 2021-2022 учебного года в гибридном режиме с сохранением дистанционного обучения. Министерство призвало руководство Тбилисского госуниверситета обеспечить наличие мест в студенческих общежитиях и завершить 2021-2022 учебный год в гибридном режиме.

"Министерство образования и науки Грузии призывает руководство Тбилисского государственного университета максимально учесть положение студентов - обеспечить наличие свободных мест в студенческом общежитии, их размещение и окончание учебного 2021-2022 учебного года в гибридном режиме", - сказано в заявлении на сайте министерства.

В Грузии университеты самостоятельно принимают решения относительно образовательного процесса в рамках своей автономии. "Министерство надеется, что Тбилисский государственный университет максимально учтет требования студентов и примет соответствующее решение", - говорится в сообщении министерства образования.

Вечером 11 мая Тбилисский университет на своем сайте сообщил, что учебный процесс весеннего семестра с 13 мая будет проходить в смешанном, гибридном формате. Соответствующее изменение было внесено в приказ ректора от 2 августа 2021 года "Об определении сроков учебного процесса на 2021-2022 учебный год в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили".

Согласно приказу ректора, решение о формате образовательной программы или ее компонентов принимается соответствующим факультетом с учетом специфики программ. Однако итоговые и дополнительные экзамены за весенний семестр 2021-2022 учебного года будут проводиться не в дистанционном, а в очном формате. "Исключения будут сделаны для тех студентов, которые находятся на оккупированной территории Грузии".

Об акции студентов на своей странице в Facеbook* написала Тамта Микеладзе, преподаватель университета Ильи. "Смотрю выступления лидеров студенческого сопротивления ТГУ и удивительно: большинство из них утверждают, что у них самих нет проблем с жизнью в Тбилиси…, а эту борьбу они ведут за своих друзей, они выражают солидарность с другими и выступают за более справедливую среду в университете. Они удивительные люди. Борьба ТГУ за социальные интересы и права жителей регионов на достойное жилище, работу и образование - классовая борьба. На их стороне столько правды! ТГУ как учреждение - самое верное отражение и лицо развития нашего государства", - считает Тамта Микеладзе.

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