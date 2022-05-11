Студенты на акции протеста в Тбилиси потребовали сохранить дистанционное обучение

11 мая 2022, 08:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков студентов Тбилисского госуниверситета провели акцию протеста, на которой призвали руководство вуза сохранить дистанционное обучение. Свое требование они объяснили высокой стоимостью аренды жилья в столице Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", студенты в Грузии неоднократно жаловались на трудности, в том числе из-за пандемии коронавируса. В августе 2020 года власти страны выделили гранты для студентов, которые были отчислены от учебы за неуплату. Также в период эпидемии для учащихся была введена отсрочка по оплате.

2 мая власти Грузии смягчили масочный режим в стране, отменив требование носить маски в закрытых помещениях, за исключением медучреждений и общественного транспорта. 4 мая, на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса, в Грузии была отменена ежедневная ковид-статистика.

Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) провели акцию протеста, на которой потребовали от руководства учебного заведения сохранить смешанный формат обучения – как дистанционный, так и очный. В акции приняли участие несколько десятков человек, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

По словам студентов, в Тбилиси высокие цены на аренду жилья. И те студенты, которые поступают на учебу в вуз из регионов страны, должны иметь выбор между очным и дистанционным форматами обучения. Протестующие потребовали встречи с руководством учебного заведения, однако она не состоялась. В свою очередь администрация ТГУ пообещала провести диалог со студентами и постараться удовлетворить их требования, сказано в публикации.

Также телеканал опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков молодых людей, которые стоят в помещении, с ними ведет беседу женщина. Молодые люди держат в руках плакаты. Затем показан актовый зал, где в креслах также сидят парни и девушки, перед ними стоят мужчина и несколько женщин. Одна из женщин активно жестикулируя говорит на грузинском языке.

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