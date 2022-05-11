Студенты на акции протеста в Тбилиси. Кадр видео https://rustavi2.ge/ka/news/228977

11 мая 2022, 08:56

Студенты на акции протеста в Тбилиси потребовали сохранить дистанционное обучение

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков студентов Тбилисского госуниверситета провели акцию протеста, на которой призвали руководство вуза сохранить дистанционное обучение. Свое требование они объяснили высокой стоимостью аренды жилья в столице Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", студенты в Грузии неоднократно жаловались на трудности, в том числе из-за пандемии коронавируса. В августе 2020 года власти страны выделили гранты для студентов, которые были отчислены от учебы за неуплату. Также в период эпидемии для учащихся была введена отсрочка по оплате.

2 мая власти Грузии смягчили масочный режим в стране, отменив требование носить маски в закрытых помещениях, за исключением медучреждений и общественного транспорта. 4 мая, на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса, в Грузии была отменена ежедневная ковид-статистика.

Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) провели акцию протеста, на которой потребовали от руководства учебного заведения сохранить смешанный формат обучения  – как дистанционный, так и очный. В акции приняли участие несколько десятков человек, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

По словам студентов, в Тбилиси высокие цены на аренду жилья. И те студенты, которые поступают на учебу в вуз из регионов страны, должны иметь выбор между очным и дистанционным форматами обучения. Протестующие потребовали встречи с руководством учебного заведения, однако она не состоялась. В свою очередь администрация ТГУ пообещала провести диалог со студентами и постараться удовлетворить их требования, сказано в публикации.

Также телеканал опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков молодых людей, которые стоят в помещении, с ними ведет беседу женщина. Молодые люди держат в руках плакаты. Затем показан актовый зал, где в креслах также сидят парни и девушки, перед ними стоят мужчина и несколько женщин. Одна из женщин активно жестикулируя говорит на грузинском языке.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"49 сотрудников заводов "Боржоми" уволены после акции протеста", "Власти Грузии отказались от ежедневной ковид-статистики", "Журналисты уволены с грузинского телеканала из-за заявления о цензуре".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 мая 2022, 07:58

11 мая 2022, 06:59

11 мая 2022, 05:41

  • Арестованный на акции «Бессмертного полка» в Сочи признал свою вину

    Участник «Бессмертного полка» Никита Ботберг признал вину в сопротивлении требованиям полицейским, пытаясь избежать ареста, сообщил адвокат Сергей Костюк. Арест с политическим подтекстом может быть поводом для предоставления политического убежища за пределами России, считает правозащитник Алексей Мандригеля.

11 мая 2022, 04:59

11 мая 2022, 04:00

  • Аналитики оценили интригу на парламентских перевыборах в Гудауте

    Сложно спрогнозировать, кто из двух кандидатов в депутаты парламента Абхазии по округу №18 в Гудауте одержит победу, однако Леонид Лакербая является более опытным политиком, чем Беслан Таркил, отметила политолог Нателла Акаба. Интрига на перевыборах есть, несмотря на отсутствие особого интереса к ним со стороны жителей, заявила журналист Изида Чания.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи