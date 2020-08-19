Нуну Мицкевич. Фото пресс-службы Минобразования Грузии

19 августа 2020, 07:21

Власти Грузии отсрочили студентам плату за учебу

Власти Грузии выделили гранты для студентов, которые были отчислены от учебы за неуплату. В период эпидемии для учащихся введена отсрочка по оплате, и в предстоящем семестре вернуться к обучению смогут все студенты, заявила замглавы Минобразования Грузии Нуну Мицкевич.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа отчисленные за неуплату за обучение студенты вышли в Тбилиси на акцию протеста. Власти должны помочь с платой за учебу в период ограничений, введенных из-за коронавируса, заявили протестующие. Они также потребовали встречи с представителями Минобразования страны.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Заместитель министра образования Грузии Нуну Мицкевич провела встречу с вышедшими на акцию протеста 18 августа студентами и пообещала, что власти Грузии помогут им с оплатой за учебу, об этом рассказала сама Мицкевич на пресс-конференции. "Оплату учебы удалось отсрочить. В министерстве работают социальные программы, и сегодня определены 13 групп нуждающихся, для которых предусмотрено финансирование полного учебного гранта", – привел 18 августа слова Мицкевич "Sputnik-Грузия".

Мицкевич отметила, что министром образования Грузии был созван совет ректоров вузов и рассмотрены схемы и графики отсрочки оплаты за учебу. Также во время встречи со студентами был намечен план сотрудничества. Мы очень хотели бы, чтобы не было второй волны вируса, но мы работаем над долгосрочной стратегией, которая также предусматривает определенные льготы и помощь со стороны государства. Мы готовы в разном формате сотрудничать со всеми заинтересованными группами и вместе определить все те нужды, которые сегодня стоят перед студентами и перед всем высшим образованием", – процитировало 18 августа Нуну Мицкевич издание "Новости-Грузия".

Замминистра добавила, что стороны договорились о встрече в будущем, на которой обсудят более дательный план действий. "Конечно, в осеннем семестре право на продолжение учебы будут иметь все студенты. Мы будем работать над схемами отсрочки с университетами, и они (студенты) будут допущены [к учебе]. <...> Учебу продолжат все те студенты, которым дается это право регуляциями. Никакого приостановления статуса, естественно, не будет", – сказала заместитель министра.

Студенты оценили встречу с представителем Минобразования Грузии как общую, по их словам, власти обещали, что льготы в будущем учебном году будут распространяться не только на социально уязвимые группы, но и на другие категории учащихся.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти решили оплатить коммунальные услуги за жителей Грузии в зимний период", "Проверка на рынках в Тбилиси выявила шесть новых случаев заражения COVID-19", "Группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину из лагеря в Кулларе".

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