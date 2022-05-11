Археологи обнаружили средневековое поселение в Карачаево-Черкесии

11 мая 2022, 04:59

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Учёные Института археологии РАН разведали в Карачаевском районе КЧР средневековое крупное поселение. Это поселение могло быть столицей располагающихся неподалеку других поселений кобанской археологической культуры.

Как писал "Кавказский узел", интерес к археологическим памятникам у историков возник в том числе в рамках общей тенденции к развитию внутреннего туризма в России. Так, в 2018 году Фонд сохранения культурного и природного наследия Кабардино-Балкарии получил президентский грант для реализации проекта "Международный историко-культурный парк "Джулат".

В результате разведок археологи обнаружили в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии огромное поселение площадью более 40 га, сообщил начальник Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров. "Мы проводим исследования квадрокоптером, тепловизором. Надеюсь, в конце года завершим работы, сделаем более подробный план. По тому, что мы видим, это средневековый объект периода VIII-XIII вв., но пока не начнем раскопки, точно назвать возраст объекта не можем. Под землей могут находиться более древние слои", - рассказал Умар Кочкаров, слова которого приводит 10 мая ТАСС.

По словам начальника экспедиции, аналогов объекта в округе нет, поскольку это сплошная каменная застройка из небольших помещений, которая крайне редко встречается в таком виде на такой площади. К нему прилегают скальный и курганный могильники. "Например, могильник мы за многие годы не обнаружили на Хумаринском городище, а здесь он есть. Мы считаем, что это поселение могло быть столицей располагающихся неподалеку других поселений кобанской археологической культуры, так ли это - покажут дальнейшие работы", - пояснил Кочкаров.

Группа ученых из Института археологии РАН, НИЦ «Курчатовский институт» и других научных организаций провела в 2020 году генетический анализ останков из могильников кобанской культуры, датированных в промежутке между IX и V в. до н.э. Анализ палеоДНК по митохондриальным и Y-хромосомным гаплогруппам подтвердил генетическую преемственность культур древнего Кавказа и её связь как с древними, так и с современными народами, населяющими этот регион. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports, - сообщило 22 апреля 2020 года РИА Новости. Кобанская культура рассматривалась многими исследователями как автохтонная культура Северного Кавказа. Считалось, что кобанская культура сыграла важную роль в формировании некоторых современных народов Северного Кавказа, но прямых доказательств ранее получено не было.

«По тому, что мы видим, это средневековый объект периода VIII-XIII вв., но пока не начнём раскопки, точно назвать возраст объекта не можем. Под землёй могут находиться более древние слои», - сообщил заведующий научно-отраслевым архивом, начальник Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров. Поселение состоит из небольших помещений, которые соединяются между собой. Рядом находятся два могильника - скальный и курганный. Учёные считают их находку большой удачей. На знаменитом Хумаринском городище, где археологи работают уже 15 лет, захоронения так и не нашли.

Своё название кобанская археологическая культура получила по селению Верхний Кобан (территория современной Северной Осетии), возле которого в середине XIX в. впервые были обнаружены захоронения с бронзовыми предметами этой культуры. Позже на территории современных Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Чечни и Грузии были обнаружены и исследованы другие памятники этой культуры — могильники и поселения, - сообщает институт археологии РАН на своем сайте.

Для получения разрешения на раскопки необходимо поставить выявленный объект на учет в Минкультуры. Сейчас идут работы по составлению топографического плана объекта, сообщил Кочкаров.

Напомним, 22 апреля фонд сохранения культурного и природного наследия Кабардино-Балкарии передал в республиканский Национальный музей археологические находки с раскопок объекта «Городище Нижний Джулат», который ученые хотят внести в список ЮНЕСКО. В их числе предметы из цветного металла, керамики, железа, кости, орнаментированные стенки, венчики и многое другое, они раскопаны в 2021 году экспедицией Фонда сохранения культурного и природного наследия.

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