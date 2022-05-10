35 участников акций протеста задержаны в Ереване

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Четыре шествия с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят сегодня в Ереване. Полиция отчиталась о задержании 35 участников акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит митинги, шествия и автопробеги, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. 9 мая прошедшем в Ереване митинге оппозиция предложила создать временное правительство после того, как будет свергнута власть Никола Пашиняна. Новая власть, по их словам, займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

Сегодня оппозиция возобновила активные протестные действия. Активисты начали шествия по четырем направлениям. В ходе шествия из административного района Нор Норк произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Полиция задержала 35 человек. Задержания происходили и возле Ереванского озера, когда активисты перекрыли трассу.

Участники еще одного шествия, на улице Себастия, узнав, что полиция задерживает активистов в Нор Норке, перекрыли улицу. Активисты сели на асфальт и заблокировали движение. Спустя некоторое время полиция разблокировала дорогу, задержания не проводились, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию Factor.tv.

Члены Республиканской партии Армении движутся шествием от памятника Давиду Сасунци. Участники акций протеста скандируют "Борьба!", "Без Никола Армения!", "Арцах! (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")".

По данным на 14.00 местного времени (13.00 мск) в полицейские участки доставлены 35 участников протестных акций, они задержаны за неподчинение законному требованию полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Первоочередной задачей оппозиции является отстранение Никола Пашиняна от власти, заявил сегодня депутат от фракции "Айастан" Арам Вардеванян. На вопрос, каким образом оппозиция хочет решить вопрос Нагорного Карабаха, Вардеванян отметил, что "очень многое будет зависеть от переговорщика"."Очень важно, чтобы переговорщик (...) имел опыт и профессиональные способности", - отметил Вардеванян. Он добавил, что после осенней войны Европа не применила никаких санкций к Азербайджану. "Правительство Никола Пашиняна не способно работать ни с Европой, ни с Россией", подчеркнул депутат.

Армения следует интеграционным процессам с Россией и, в случае революции, новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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